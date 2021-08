Die drei weiteren Olympia-Teilnehmer Christian Kukuk, Maurice Tebbel und Andre Thieme sind jedoch dabei.

Wie schon in Tokio wird Lokalmatador Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai, Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Thieme (Plau am See) mit Chakaria an den Start gehen. Dazu nominierte Becker David Will (Marburg) mit C-Vier, Reservepaar sind Routinier Marcus Ehning (Borken) mit Stargold.

Bei den Olympischen Spielen waren die deutschen Springreiter ohne Medaille geblieben. Im Team-Finale belegte die Equipe um Deußer den enttäuschenden neunten Platz unter zehn Teams. Im Einzel hatte sich der Weltranglistenführende als einziger deutscher Reiter für das Finale qualifiziert, dort aber lediglich den 18. Platz erreicht.

Die EM findet in Riesenbeck auf der Anlage des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum statt.

(SID)

