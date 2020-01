Daniel Deußer ist 2019 der Spitzenverdiener im Springsport

Woche für Woche starten die Springreiter in den internationalen Parcours und erzielen mit Siegen und Platzierungen Preisgelder. Da kommt bei manchen Reitern ganz schön was zusammen. Im Jahr 2019 war Daniel Deußer der Spitzenverdiener. Er hat bei 278 Starts insgesamt 2.670.572 Euro Gewinnsumme erzielt. Das sind im Durchschnitt je Start rund 9.600 Euro Preisgeld. Beeindruckend! Dabei waren vor allem zwei Pferde maßgeblich daran beteiligt, diese Summe zusammen zu galoppieren. Mit Stute Jasmien vd Bisschop konnte Daniel Deußer 1.250.656 Euro erzielen. Im Sattel von Wallach Tobago Z konnte der 38-jährige Reiter im Jahr 2019 710.088 Euro verdienen.

Das Preisgeld wandert jedoch keineswegs in sein eigenes Portemonnaie. Das Preisgeld geht zum großen Teil an den Pferdebesitzer, in diesem Fall Stephan Conter, Daniel Deußer’s Arbeitgeber, Chef bei den Stephex Stables. Reiter erhalten in der Regel 10 Prozent von den Preisgeldern.

Platz zwei im Ranking der Spitzenverdiener, wie es das Portal hippomundo.com ausweist, ist der Schweizer Martin Fuchs. Der 27-jährige Schweizer bringt es bei 294 Starts auf 2.173.824 Euro. Im Hinblick auf den Durchschnitt je Start macht das rund 7.400 Euro. Der Schwede Peder Fredricson belegt Platz drei im Ranking der Springsport-Spitzenverdiener. Bei 212 Starts hat er insgesamt 2.170.603 Euro verdient. Sein Durchschnittsgewinn ist mit 10.200 Euro je Start noch höher als der von Daniel Deußer. (sts)