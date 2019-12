Daniel Deußer reitet Killer Queen zum Sieg im Weltcup-Springen von Mechelen

Bereits am Freitag hatte der in Belgien lebende Daniel Deußer mit einem seiner Pferde einen Sieg bei einem Springen des CSI-W Mechelen erzielen können. Mit Kiana vh Herdershof siegte er im Springen über 1,70m. Der BMW, den er für diesen Sieg erhielt, war quasi ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Beim Weltcup-Springen von Mechelen, das am Montag ausgetragen wurde, war das Preisgeld für den Sieger mit rund 66.000 Euro ebenfalls ansehnlich. Da darf schon mal kräftig gefeiert werden.

Für den in Belgien lebenden Springreiter war der Sieg beim Weltcup-Springen in Mechelen etwas ganz besonderes. Seine Frau Caroline und ihre Familie sind bei der Veranstaltung involviert, das Ehepaar lebt zudem nur wenige Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt – entsprechend groß ist die Anzahl der Freunde und Bekannten, die bei diesem Turnier am Rand stehen und Daniel Deußer anfeuern. Ein Ansporn gerade vor dieser Kulisse zu glänzen.

Im Stechen mit 12 Paaren ist Daniel Deußer genau das bestens gelungen. Im Sattel seiner Stute Killer Queen zeigte er in 41,37 Sekunden die zweitschnellste Runde, allerdings blieb der einen Hauch schnellere Italiener Eamnuele Gaudiano (41,05) nicht fehlerfrei. Damit ging der Sieg an den 38-jährigen Deutschen. Platz zwei belegte Pius Schwizer (Schweiz) in 44,02 Sekunden.

Von seiner Killer Queen zeigte sich die Nummer drei der aktuellen Weltrangliste, Daniel Deußer rundum begeistert. Die Stute, die er seit zwei Jahren unter dem Sattel hat, konnte in diesem Jahr bereits etliche vordere Platzierungen holen, siegte in Springen bei Turnieren in Hamburg, Knokke und Dinard. Bereits 2018 war sie das beste Pferd in der Youngster-Tour von Aachen. Killer Queen hat enorm viel Potenzial und entwickelt sich zunehmend zu einem Spitzenpferd im Großen Sport. Im Hinblick auf das Olympiajahr 2020 kann Daniel Deußer daher zuversichtlich sein.