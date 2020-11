Daniel Deußer hat sich den Sieg im letzten Grand Prix von Grimaud in dieser Saison gesichert. Der 39-jährige Springreiter krönte sein Wochenende im Süden Frankreichs mit dem Sieg, der ihm ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro einbrachte. Platz zwei ging an den Franzosen Kevin Staut, Platz drei belegte der Niederländer Harrie Smolders.

Seit Ende Juni haben sich die Springreiter immer wieder in der Nähe von St. Tropez (Frankreich) getroffen, um dort im Parcours der Veranstaltung Hubside Jumping Grimaud Turnierluft zu schnuppern. Ein Vergnügen, das in der Regel allwöchentlich auf dem Arbeitsplan der Reiter steht, in diesem Jahr jedoch vergleichsweise rar ist - durch die Corona Pandemie bedingt. Elf Wochen haben die Springreiter bei der Serie Hubside Jumping die Gelegenheit genutzt ihre Pferde auf hohem Niveau an den Start zu bringen. Mit dem letzten CSI4* Grand Prix ist die Saison in Grimaud, in der Nähe von St. Tropez beendet worden. Der Sieg ging dabei an Daniel Deußer, der mit seinem 12-jährigen Hengst Tobago der Konkurrenz keine Chance auf den Sieg ließ.

Pferdesport FEI Weltcup der Springreiter - jetzt sind auch Verona und Basel abgesagt 28/10/2020 AM 20:39

Im Sattel seines Spitzenpferdes Tobago, der Anfang des Jahres eine kleine Verletzung auskurieren musste und anschließend aufgrund der zahlreichen Turnierabsagen nicht so zügig wie geplant in den Turniersport zurückkehren konnte, zeigte Daniel Deußer am Wochenende, dass er und sein Spitzenpferd bestens in Form sind. Insgesamt 46 Paare traten beim CSI4* Grand Prix in Grimaud an. Parcoursdesigner Cédric Longey hatte gekonnt aufgebaut. Lediglich acht Paaren gelang eine Nullrunde im Umlauf und damit der Einzug ins Stechen. Zwei Paare kassierten Fehler, die Übrigen konnten sich über fehlerfreie Runden freuen.

Die schnellste Runde zeigte dabei Daniel Deußer mit seinem Tobago, der keinen Zweifel daran ließ, dass er wieder in Spitzenform unterwegs ist. Mit einer zeit von 38,30 Sekunden war das Paar deutlich schneller als der zweitplatzierte Franzose Kevin Staut mit Viking de la Rousserie (39,06). Platz drei ging an Harrie Smolders mit Dolinn (39,17).

Pferdesport FEI vergibt Europameisterschaften Dressur und Springen 2021 nach Deutschland 28/10/2020 AM 20:30