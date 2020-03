Daniel Deußer startet mit Vollgas in die LGCT-Saison

So ein Wochenende feiert auch Deutschlands bester Reiter Daniel Deußer nicht ständig. Gleich drei Siege konnte sich der 38-jährige Springreiter in Doha (Katar) sichern. Drei Mal führte er beim Saison-Auftakt der Longines Global Champions-Tour (LGCT) die Ehrenrunde an. Und das nachdem er bereits am Wochenende zuvor in Doha beim Fünf-Stern-Grand Prix den Sieg geholt hatte. Die Erfolgswelle, auf der Daniel Deußer aktuell unterwegs ist, hat dem in Belgien lebenden Reiter innerhalb der drei Turnier-Tage rund 180.000 Euro an Preisgeldern beschert.

Mit seinem Sieg im Longines Grand Prix von Doha hat sich Daniel Deußer gleich bei der Auftakt-Veranstaltung der LGCT Tour-Saison auch das begehrte Ticket für den Super Grand-Prix in Prag gesichert. Besonders stolz war er auf die glänzende Leistung seiner erst zehn Jahre alten Stute Killer Queen, die im Grand Prix-Parcours die Hoffnung der Konkurrenz auf den Sieg mit ihrer flotten Nullrunde zunichte machte. “Ich bin noch immer etwas sprachlos. Die Stute ist mit ihren zehn Jahren noch sehr jung. Sie hat gezeigt, dass sie eines der besten Pferde weltweit ist.” Das Paar absolvierte beide Parcours mit Leichtigkeit und in Bilderbuch-Manier und ließ die anspruchsvollen Aufgaben, die Parcourschef Frank Rothenberger in der Arena von Al Shaqab für die Reiter bereit hielt, wie ein Kinderspiel aussehen.

Sieben Paaren gelang es im Umlauf ohne Fehler zu bleiben. Dazu zählten neben den Belgiern Nicola Philippaerts, Jerome Guery und Niels Bruynseels auch Marcus Ehning und Daniel Deußer. Während bei Marcus Ehning und seinem Funky Fred, bei dem der Reiter auch als Züchter geführt wird, eine Stange fiel, absolvierte Daniel Deußer mit Killer Queen als letzter Starter im Stechen den Parcours nicht nur ohne Fehler sondern auch in Bestzeit. Der zuvor führende Nicola Philippaerts (Belgien) musste sich mit Platz zwei begnügen.

Der gelungene Auftakt bei der ersten LGCT-Etappe in Doha gibt Daniel Deußer zwar die Sicherheit beim Super Grand Prix in Prag am Ende des Jahres dabei zu sein, entspannt zurücklehnen wird sich der Springreiter jedoch nicht. Mit den 40 Punkten, die er für seinen Sieg in Doha bekommen hat, führt er aktuell das Tour-Ranking an. Damit das so bleibt und er eine Chance auf den Gesamtsieg der LGCT hat, wird er auch bei den folgenden Events der Tour auf Punkte-Jagd gehen. Die nächste Chance haben die Springreiter beim Turnier in Mexico City. Anschließend zieht die Tour weiter nach Miami Beach. Dann folgt die Etappe in Shanghai und mit Madrid feiert die Tour anschließend die erste Etappe auf dem europäischen Kontinent. (sts)

Ergebnisse Doha