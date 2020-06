Daniel Deußer und Killer Queen bestens in Form in St. Tropez

Die Spitzenreiter im Springreiten starten zurzeit in St. Tropez. Daniel Deußer und seine Stute Killer Queen haben dabei an diesem Wochenende bewiesen, dass sie nach dem Corona-Lockdown schnell wieder in bester Turnier-Form unterwegs sind. Im Großen Preis sicherte sich das Paar Platz zwei hinter dem Niederländer Maikel van der Vleuten.

Daniel Deußer, der mit seinen Pferden erst zur zweiten Woche nach Frankreich gereist war, belegte beim sportlichen Höhepunkt in Woche 2, dem Großen Preis auf Vier-Stern-Niveau Platz zwei mit seiner Stute Killer Queen und gab damit deutlich zu verstehen, dass er und seine zehnjährige Stute in Top-Form sind. Die Spitzenplatzierung war der krönende Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes für den in Belgien lebenden deutschen Reiter. Mit Kiana van het Herdershof konnte sich Daniel Deußer schon am Donnerstag, seinem ersten Turniertag in die Platzierung reiten. Am Samstag sicherte sich der 38-jährige mit einer makellosen Runde im Sattel von Calisto Blue Platz vier in einem CSI4* Springen.

Krönender Abschluss des Turnierwochenendes an der Côte d’Azur war für Daniel Deußer Platz zwei im Großen Preis der CSI4*-Tour am Sonntag. Mit Killer Queen zeigte er eine Nullrunde in 37,96 Sekunden und musste sich lediglich Maikel van der Vleuten geschlagen geben, der mit Dana Blue seinen grandiosen Erfolg vom vorhergehenden Wochenende wiederholen konnte (0/37,66). Bei insgesamt 16 Paaren im Stechen eine sehr gute Leistung. Zwei Reiter waren schneller unterwegs als Daniel Deußer und Killer Queen, doch jeweils ein Abwurf sorgte dafür, dass Kevin Staut und Pieter Devos sich weiter hinten einreihen mussten.

Pferdesport Katrin Eckermann’s Caleya verstärkt Beritt von Darragh Kenny 24/06/2020 AM 09:07

Daniel Deußer war jedoch nicht der einzige Deutsche, der in den Parcours des Hubside Jumping Grimaud auf Schleifenjagd erfolgreich unterwegs war. David Will konnte mit Darius de Kezeg am Freitag einen Sieg auf Vier-Sterne-Niveau einfahren und wie sein Kollege Daniel Deußer weitere vordere Platzierungen verbuchen. Im Großen Preis setzte er auf seinen 12-jährigen Colman-Sohn Diego, nahm aufgrund von Fehlern im Parcours des Umlaufs jedoch nicht am Stechen teil.

Für Maikel van der Vleuten läuft es nach der Conoa-Zwangspause richtig rund. Bereits in Woche 1 des Hubside Jumping Grimaud in der Nähe von St. Tropez (Frankreich) konnte sich der Niederländer mit seiner Stute Dana Blue den Sieg im ersten internationalen Großen Preis auf Vier-Sterne-Level sichern. An diesem Wochenende wiederholte der Springreiter seinen Erfolg, siegte mit dem gleichen Pferd erneut im Grand Prix und konnte damit seine Dominanz unterstreichen.

Ergebnisse Grand Prix CSI4

Pferdesport Maikel Van der Vleuten – umjubelter Sieger in St. Tropez 23/06/2020 AM 14:06