Die deutschen Reiter haben beim CCI in Strzegom (Polen) abgeräumt. In allen Prüfungen, die im Rahmen des Turniers ausgeschrieben waren, konnten sich deutsche Reiter und ihre Schüler platzieren. Die Bandbreite war dabei groß: Vom Nachwuchsreiter mit Pony unter dem Sattel bis zur deutschen Mannschaft der Senioren, die im CCI4*-S Nationenpreis antrat.

Den Sieg im Nationenpreis ließ sich das Team aus Deutschland nicht nehmen. Andreas Dibowski mit FRH Corrida (37,1), Beeke Jankowski mit Tiberius (38,6), Heike Jahncke mit Mighty Spring und Ingrid Klimke mit Asha (30,2) konnten am Ende ein Ergebnis von 105,90 Punkten vorweisen und ließen damit das Team aus den Niederlanden mit 108,30 Punkten hinter sich. Ingrid Klimke lieferte mit Asha das zweitbeste Ergebnis in der Einzelwertung. Besser war nur – Ingrid Klimke mit Hale Bob. Mit ihrem Nachwuchspferd in der Teamwertung am Start, schlug sie sich selbst in der Einzelwertung mit ihrem Spitzenpferd. Im Sattel von Hale Bob lieferte die Reitmeisterin einen klaren Start-Ziel-Sieg und beendete die Prüfung mit ihrem Dressurergebnis von 28,1 Minuspunkten.