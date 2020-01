Das Weltcup-Turnier in Leipzig

In den Leipziger Messehallen tummeln sich an diesem Wochenende Springreiter und Fahrer bei ihrem Weltcup-Meeting. Quasi nebenbei reiten auch die Amateure und zeigen die Voltige-Athleten ihr Können. Doch so sehr die Künstler auf dem Pferd auch bestaunt werden, im Mittelpunkt stehen die Springreiter, die sich bei der elften Etappe des FEI Weltcup treffen. Mit dabei ist auch Christian Ahlmann, der bereits zwei Mal den Sieg im Weltcup-Springen von Leipzig holen konnte und seinen Titel sehr gerne verteidigen möchte.

In Leipzig am Start ist aber nicht nur der Titelverteidiger, sondern auch die drei führenden des Weltcup-Rankings. Steve Guederat aus der Schweiz, aktuell Nummer zwei der Weltrangliste und Sieger des Weltcup-Springens von Basel am letzten Wocheende, führt die Rangierung mit großem Vorsprung und 75 Punkten an. Pieter Devos aus Belgien zeigt sich in der aktuellen Weltcup-Saison hervorragend in Form und belegte derzeit Platz zwei im Ranking. Das gleiche gilt auch für den Italiener Emanuele Gaudiano, der auf Platz drei liegt. Wer in Leipzig siegen will, muss es schaffen die drei Führenden der Wertung und Christian Ahlmann hinter sich zu lassen. Kein leichtes Unterfangen.

Abgesehen von Christian Ahlmann, sind weitere deutsche Reiter am Start, die alles mitbringen, was ein Sieger braucht: gute Nerven, exzellente Pferde und das Können. Dazu zählen unter anderem Marcus Ehning und Daniel Deußer. Beide satteln ihre Pferde in Leipzig. Aber auch der Schweizer Shootingstar Bryan Balsiger, Max Kühner, der für Österreich startet und der Niederländer Maikel van der Vleuten haben das Zeug zum Sieger. (sts)