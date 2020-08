Der Medaillenregen in Ungarn geht in eine neue Runde

Bei den Europameisterschaften der Nachwuchs-Dressurreiter in Ungarn sind in dieser Woche die Teilnehmer der Altersklassen U-25 und Junge Reiter (U-21) am Start. Wie die jüngeren Kolleginnen eine Woche zuvor, sahnten die deutschen Reiterinnen gestern bei der ersten Medaillen-Vergabe ab... der Medaillenregen geht für Deutschland weiter.

Bei den Jungen Reitern vertraten Lia Welschof, Henriette Schmidt und Luca Sophia Collin die deutschen Farben. Zunächst hatte die Equipe-Aufstellung anders ausgesehen. Kurzfristig gab es jedoch gleich mehrere Änderungen, so dass nur drei Reiterinnen in Pilisjaszfalu an den Start gingen. Doch das deutsche Team bewies Nervenstärke, zeigte starke Ritte und sorgte für Spannung bis zum letzten Moment. Am Ende mussten sich die drei Deutschen äußerst knapp geschlagen mit dem Silberrang zufrieden geben. Lediglich ein Hundertstel Abstand zeigte das Team-Ergebnis der deutschen Reiterinnen im Vergleich zum Ergebnis der Equipe aus den Niederlanden, die sich Gold sichern konnte.

Bestes deutsches Paar war Lia Welschof mit ihrem Nachwuchspferd First Class. Im Sattel ihres neunjährigen Wallachs trat sie als Schlussreiterin des deutschen Teams an und setzte ein deutliches Zeichen. Die Richter belohnten den Ritt mit 75,798 Prozent. Marten Luiten, der als letzter Starter der Niederländer im Viereck antrat, erzielte 75,823 Prozent und machte damit die Goldmedaille für die Niederländer fest.

Bei den Reitern der Altersklasse U-25 gab es in der ersten Medaillenwertung ebenfalls den Silberrang. Für Deutschland am Start waren in dieser Klasse Ann-Kathrin Lindner, Raphael Netz, Hannah Erbe und Alexa Westendarp. Mit einem Team-Ergebnis von 218,323 Prozent mussten sich die U-25 Reiterinnen ebenfalls hinter den Kollegen aus den Niederlanden einreihen. Die holländische Equipe brachte es auf 219,294 Punkte und sicherte sich damit Gold.

Team-Ergebnis Junge Reiter

Team Ergebnis U-25

