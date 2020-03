Der neue Termin für die Olympischen Spiele in Tokio steht fest

Die Olympischen Spiele von Tokio 2020 haben einen neuen Austragungstermin. Das hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekanntgegeben. Der Startschuss fällt am 23.Juli 2021 und damit fast exakt ein Jahr nach dem ursprünglichen Termin. Ursprünglich sollten die Spiele am 24.Juli 2020 beginnen. Doch die Corona-Pandemie machte dem Sport einen Strich durch die Rechnung.

Einen neuen Termin für die Olympischen Spiele von Tokio 2020 zu finden, sei enorm schwierig. Das war Anfang März von den japanischen Organisatoren zu hören. Der Grund sind unter anderem die im nächsten Jahr geplanten Europameisterschaften, die in vielen olympischen Disziplinen anstehen. Doch das COVID 19-Virus kennt kein Erbarmen und hat den Sport Ende Februar 2020 lahmgelegt. Eine Rückkehr zu sportlichen Veranstaltungen ist auch in den nächsten Wochen nicht in Sicht. Von der Durchführung einer Großveranstaltung wie den Olympischen Spielen ganz zu schweigen. Schließlich tat das Internationale Olympische Komitee das, was es tun musste. Es handelte und entschied die Olympischen Spiele zu verschieben.

Nur wenige Tage später ist der neue Termin bereits festgelegt. Die Entscheidung war unvermeidbar. Die Beteiligten haben sich mittels einer Telefon-Konferenz beraten und zügig einen Ersatz-Termin für die Olympischen Spiele von Tokio aus der Taufe gehoben. IOC-Präsident Thomas Bach, Tokio 2020-Präsident Mori Yoshirō, Tokio-Gouverneurin Koike Yuriko und der olympische und paralympische Minister Hashimoto Seiko stimmten dafür die Olympischen Spiele von Tokio 2020 am 23.Juli 2021 beginnen zu lassen. Der Name “Olympische Spiele Tokio 2020” bleibt dabei unverändert, auch wenn die Austragung um ein Jahr verschoben wurde.

Die neuen Termine geben Organisatoren und Athleten Zeit, sich trotz der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Störungen ausreichend auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Die neuen Daten, genau ein Jahr nach den ursprünglich für 2020 geplanten (Olympische Spiele: 24. Juli bis 9. August 2020 und Paralympische Spiele: 25. August bis 6. September 2020 – jetzt: Olympische Spiele: 23. Juli bis 8. August 2021 und Paralympische Spiele: 24. August bis 5. September 2021) sind in Abstimmung mit dem globalen internationalen Sportkalender gewählt worden. Das bedeutet aber auch: Olympia 2020 wird Beat the Heat-Maßnahmen treffen müssen. Der Zeitraum ist im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen in Tokio für die Sportler nach wie vor eine enorm große Herausforderung. Eine Verschiebung auf einen Termin, zum Beispiel im Herbst, hätte diesen Aspekt entschärft.

Vor der Festlegung des neuen Termins war bereits mitgeteilt worden, dass alle bereits qualifizierten Athleten und bereits für die Olympischen Spiele Tokio 2020 zugewiesenen Quotenplätze unverändert bleiben. (sts)