Der Weltreiterverband steht vor großen Herausforderungen

Viele Aufgaben, viele Probleme, viele Anfragen - der Weltreiterverband FEI hat aktuell aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele und der Corona-Pandemie enorm viel zu tun. Lösungen werden bei Video-Konferenzen diskutiert, Entscheidungen über Mitteilungen an die Reiter weitergeleitet.

Neue Termine für Veranstaltungen zu finden, die verschoben und nicht abgesagt werden sollen, ist nur einer der vielen Aufgaben, die aktuell zusätzlich zu dem normalen Arbeitsaufkommen bei der FEI bewältgit werden müssen. Der Ausfall von nationalen und internationalen Championaten macht es notwendig die Qualifikationen zu prüfen und sicherzustellen. Vorrangig geht es dabei um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften im Jahr 2022. Außerdem rufen sowohl Sportler wie Veranstalter nach Unterstützung bzw. Entlastung in diesen finanziell schwierigen Zeiten. Auch hier ist die FEI gefordert Lösungen anzubieten, auch wenn diese immer nur Kompromisse sein können. Der Umgang mit Doping-Fällen und den im Zusammenhang damit vergebenen Maßnahmen ist ein weiteres Thema. Darüber hinaus musste die Errechnung der monatlich ermittelten Weltranglisten überdacht und angepasst werden. Kurz: Die Mitarbeiter des Weltreiterverbandes haben im Moment enorm viel zu leisten.

Das Regelwerk des Weltreiterverbandes ist ein enorm wichtiger Rahmen für den Reitsport. Über lange Zeit gewachsen und immer wieder verbessert, ist eine Struktur entstanden, die das System des Reitsports am Laufen hält wie ein gut geöltes System aus Zahnrädern. Doch dann kam die Corona-Pandemie und hat das mächtige Regelwerk zum Stillstand gezwungen. Jetzt es ist keineswegs so, dass die Maschinerie einfach wieder in voller Komplexität angeschoben werden kann. Die starke Vernetzung der verschiedenen Elemente sorgt dafür, dass es kräftig knirscht – als wäre Sand im Getriebe.

Derzeit können die Regeln des Weltreiterverbandes nicht wie gewohnt herangezogen werden. In den Corona-Zeiten braucht es Anpassungen, flexible Lösungen, die in der aktuellen Situation machbar sind und die wichtigsten Eckpunkte sicherstellen können. Diese Lösungen müssen zunächst einmal gefunden werden, dann werden sie in Video-Konferenzen diskutiert. Die FEI Task Force-Gruppen der verschiedenen Disziplinen evaluieren Vorschläge, stellen sie für ihre Disziplin auf den Prüfstand und schlagen dann ihrerseits Nachbesserungen vor. Oder unterbreiten neue Vorschläge. Der Austausch ist wichtig, kostet aber auch Zeit. Auch wenn die Beteiligten nicht für jedes Gespräch nach Lausanne reisen, sondern sich im Video-Chat austauschen.

Das eine oder andere Problem ist bereits gelöst worden. So hat die FEI bereits Anfang April ein neues Verfahren zu Berechnung der Weltrangliste bekanntgegeben und eingesetzt. Die neue Methode soll bis zur Normalisierung des FEI Turnierkalenders Anwendung finden. Erst dann werden die Reiter wieder auf normalem Wege und in normalem Umfang Weltranglisten-Punkte auf Turnieren erwerben können.

Bis es so weit ist, verlängert sich der Zeitraum, in dem die Ranglistenpunkte in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit und Para-Dressur gültig bleiben jeweils um einen Monat. Normalerweise stellen die letzten 12 Monate die Grundlage für die Berechnung der Weltranglistenpunkte. Auch wenn aktuell keine Turniere stattfinden, ist bei der neuen Übergangs-Regelung angedacht, dass Punkte die in dieser Zeit erworben werden, zum Ergebnis hinzugefügt werden. Auch die maximale Anzahl von Ergebnissen je Reitsportler bleibt erhalten. Für die Springreiter sind dies die besten 30 Ergebnisse, bei den Dressurreitern die besten acht, bei den Vielseitigkeits- und Para-Reitern die besten sechs Ergebnisse.

