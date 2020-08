Deutsche Junioren holen Mannschafts-Gold bei EM in Ungarn

Die ersten Medaillen bei der Europameisterschaft der Nachwuchs-Dressurreiter in Pilisjaszfalu (Ungarn) sind vergeben. In der Altersklasse der Junioren sicherte sich das Team von Nachwuchs-Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen Gold, Silber ging an die Mannschaft aus Dänemark, Bronze gab es für die niederländische Equipe.

Die Reiter und Reiterinnen der Altersklasse Children (U-14 mit Großpferden) machten am Sonntag und Montag mit ihrer ersten Prüfung den Auftakt bei der Europameisterschaft der Nachwuchs-Dressurreiter in Pilisjaszfalu in der Nähe von Budapest. Die ersten Medaillen gab es jedoch am Dienstag und zwar für die Reiterinnen der Altersklasse Junioren (U-18). Hier zeigte sich das Team aus Deutschland unschlagbar. Allegra Schmitz-Morkramer, Jana Lang, Anna Middelberg und Valentina Pistner erzielten insgesamt 222.212 Punkte und setzten sich damit gegenüber der starken Konkurrenz aus Dänemark und den Niederlanden durch.

Allegra Schmitz-Morkramer aus Hamburg und der achtjährige Lissaro-Sohn Lavissaro gingen als erstes deutsches Paar ins Viereck und legten mit 72.243 Prozent vor. Entsprechend groß war das Lob des Bundestrainers für das Paar, das in diesem Jahr erstmals in dieser Kategorie antritt, aber bereits im Lager der Children hatte beeindrucken können. Jana Lang legte als zweite Reiterin nach. Sie konnte mit ihrem Wallach Baron 74.515 Prozent erzielen. Und das obwohl die EM erst das dritte gemeinsame Turnier des Paares ist.

Valentina Pistner und Wallach Flamboyant hatten etwas Pech, blieben hinter ihren sonst sehr starken Leistungen zurück und kamen mit 67,939 Prozent aus dem Viereck. Middelberg und Blickfang, die als letztes deutsches Paar ins Viereck gingen, konnten diegroßartigen Leistungen von Allegra Schmitz-Morkramer und Jana Lang aber sogar noch überbieten. Mit 75,454 Prozent zeigte das Paar das beste Einzelergebnis der Teamaufgabe. Besser geht es nicht. Damit war den deutschen Reiterinnen der Sieg nicht mehr zu nehmen.

