Ursprünglich für Freitagmittag anberaumt, musste das Nationenpreis-Springen von Vejer de la Frotnera (Spanien) aufgrund andauernder Regenfälle auf Samstag verschoben werden. Von der terminlichen Verschiebung unbeeindruckt sorgten die Reiter der deutschen Mannschaft mit ihren Ritten im ersten Umlauf dafür, dass die Teilnahme am zweiten Umlauf gesichert war. Keine leichte Aufgabe, denn immerhin waren insgesamt 17 Mannschaften am Start, zu denen unter anderem Belgien, Frankreich, die Niederlande, Irland und Schweden zählten. Mannschaften, die in den letzten zwei Jahren oft ein Wörtchen mitzureden hatten, wenn es um einen Mannschafts-Sieg ging.