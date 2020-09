Die Damen haben die Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve fest in der Hand. Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl haben in der ersten Wertungs-Prüfung der DM, die gestern ausgetragen wurde, die Marke von 80 Prozent geknackt und sich damit an die Spitze des Teilnehmerfeldes gesetzt. Werth hat an diesem Wochenende Spitzenpferd Bella Rose zuhause gelassen und Weihegold an den Start gebracht. Mit der inzwischen 15-jährigen Oldenburger Stute erzielte sie im DM-Viereck 81,60 Prozent und rangierte damit knapp vor Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Trakehnerstute Dalera (81,340).