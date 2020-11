Die Mannschaft von Hans-Hermann Engemann konnte im Nationenpreis des CSI4* von Vilamoura (Portugal) mit fabelhaften Runden glänzen und die Konkurrenz auf die Plätze verweisen. Trainer Engemann hatte für diese Aufgabe neben den bereits in Nationenpreisen erfahrenen Reitern David Will, Guido Klatte Jr und Jens Baackmann auch Richard Vogel nominiert, der in Vilamoura sein Nationenpreis-Debut geben durfte. Der 23-jährige nutzte seine Chance, lieferte im Sattel seines Wallachs VDL Floyo zwei makellose Nullrunden und rechtfertigte damit das in ihn gesetzte Vertrauen.

Nicht ganz so rund lief es im ersten Umlauf für David Will, der mit seinem Pferd C Vier in dieser Runde 24 Strafpunkte kassierte und damit das Streichergebnis stellte. Im zweiten Umlauf blieb das Paar fehlerfrei und konnte damit zum guten Endergebnis der deutschen Mannschaft beitragen. Insgesamt acht Fehlerpunkte standen am Ende notiert für die Equipe im roten Jackett. Damit hatten die Deutschen die Nase vorn.