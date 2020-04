Die Corona-Zwangspause verändert den Reitsport

Der Reitsport ist wie alle anderen Sportarten auch zum Stillstand gekommen. Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung sorgen dafür, dass der weltweit vernetzte Reitsport eine Vollbremsung erfahren hat. Davon betroffen sind bei weitem nicht nur die Turnierreiter, die nun auf Ehrenrunden und Preisgelder verzichten müssen. Der Handel mit Pferden ist eingebrochen. Die Reiseverbote sorgen dafür, dass die Kunden ausbleiben. Denn die kommen in der Regel aus dem Ausland. Weltweit. Den Stillstand im Pferdeverkauf halten viele Betriebe jedoch nicht lange durch, da er für viele Sport- und Turnierställe sowie Züchter die einzig zuverlässige Geldquelle ist. Der Sport ist teuer und von Preisgeldern allein nicht zu finanzieren.

Betroffen sind in dieser Hinsicht nicht nur die großen, sondern auch die kleineren Ställe. Während es für die kleineren Händler vielleicht ausreicht ein oder zwei Pferde für den Amateursport je Monat zu verkaufen, geht die Rechnung bei den großen Betrieben mit 1.000 oder mehreren tausenden Pferden nur dann auf, wenn gleich mehrere Pferde mit Potenzial für den großen Sport je Monat den Besitzer wechseln. Egal wie groß oder wie klein ein Stall ist: Die Kosten für Futter und Personal laufen auch in Corona-Zeiten in vollem Umfang weiter. Einsparen lässt sich aktuell lediglich der Treibstoff für den LKW, weil keine Fahrten zu Turnieren stattfinden. Dagegen kommt aufgrund der Reisebeschränkungen kaum ein Interessent vorbei, um ein Pferd auszuprobieren. Wie lange ein Betrieb diese Situation aushält, hängt davon ab wie gut er aufgestellt ist. Größere Ställe haben eventuell mehr Rücklagen, doch die laufenden Kosten sind auch höher.

Die Ausbildung junger Pferde und Investitionen in Decktaxen, um Stuten besamen zu lassen, sind in dieser Zeit eine Investition in die Zukunft, von der niemand so genau sagen kann, ob der eigene Betrieb sie noch erleben wird. Sobald die durch die Corona-Pandemie bedingten Maßnahmen wieder zurückgenomen werden, Reisen wieder möglich sind, Turniere wieder stattfinden, hoffen Pferdehändler und Züchter, dass sich die Situation wieder normalisiert, die Durststrecke schnell überwunden wird. Doch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden wie ein Boomerang wirken und die Pferdewelt treffen. Gut möglich, dass die bislang treuen Kunden, die weltweit Pferde gekauft haben, nach der Corona-Krise kein Geld mehr für den Sport übrig haben, weil ihre Unternehmen oder ihre Aktien enorme Einbußen verkraften mussten. Fest steht: Für den Pferdesport wird die Pandemie gravierende Änderungen bringen.

Auch der Rückkehr in den Sport wird nicht im Handumdrehen gelingen. Das gilt vor allem für die Spitzensportler in den Disziplinen Springen und Vielseitigkeit. Top-Pferde im Springsport werden nach der Turnier-Pause erst einmal wieder auf kleineren Turnieren wie CSI2* und CSI3* Veranstaltungen antreten, bevor sie bei einem CSI5* zum Einsatz kommen. Bei den Vielseitigkeitspferden wird es ebenso laufen. Doch selbst CSI2* Turniere sind aktuell noch Zukunftsmusik. Die Regierungen der europäischen Länder äußern sich momentan sehr vorsichtig, was Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen angeht und werden nur zögerlich, Schritt für Schritt, eine Rückkehr in die Normalität erlauben. Auf den ersten Start bei einem Turnier wird die Pferdewelt noch eine Weile warten müssen. (sts)