St. Gallen, Sopot, Rotterdam, Falsterbo – so lautet die Reihenfolge der FEI Nationenpreis-Events, bei denen im nächsten Jahr die deutschen Springreiter für die Jagd nach FEI Nationenpreis-Punkten ihre Pferde satteln werden. Vier von sieben Stationen stehen jeder Nation zur Verfügung um Punkte zu machen. Die Besten der teilnehmenden Nationen treffen sich dann Ende September / Anfang Oktober beim Finale der Serie in Barcelona (Spanien).

Den Auftakt für die FEI Nationenpreis-Serie der Springreiter macht im Jahr 2021 die Etappe in Coapexpan (Mexiko), dies gilt jedoch nur für die North- and Central-American Liga sowie die Karibikstaaten. Das erste Event der Serie, bei dem die europäischen Mannschaften antreten, wird Mitte Mai in La Baule (Frankreich) ausgetragen. Anschließend folgen Anfang Juni St. Gallen (Schweiz), das CSIO5* in Sopot (Polen) Mitte Juni, die Station in Rotterdam Ende Juni, dann Falsterbo (Schweden) und als letzte Etappen Hickstead (Großbritannien) und Mitte August Dublin (Irland).

Bundestrainer Otto Becker wird jeweils eine Equipe für die CSI5* Events in St. Gallen, Sopot, Rotterdam und Falsterbo zusammenstellen. Damit nimmt Deutschland ausschließlich an Events teil, die vor den Olympischen Spielen ausgetragen werden.

Die bislang als European Division II geführte FEI Nationenpreis-Serie wird 2021 erstmals als Nationenpreis-Serie der European Equestrian Federation EEF ausgetragen. Der Serien-Sieger der EEF-Serie qualifiziert sich jedoch wie zuvor in der European Division II direkt für die Teilnahme an der FEI Nationenpreis-Serie der European Divison I. Auch in anderer Hinsicht bleiben die beiden Serien eng miteinander verknüpft. Nationen können ihre Top-Teams in der FEI Serie der European Division I an den Start bringen und Nachwuchsteams bei der EEF Serie starten lassen. Den Auftakt der Veranstaltungen in der EEF-Serie macht 2021 das französische Le Touquet.