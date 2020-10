Die Rahmenbedingungen sind besonders in diesem Jahr. Die Deutsche Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter findet aufgrund der Corona-Pandemie Anfang Oktober statt und nicht wie sonst im Juni. Austragungsort ist jedoch wie gewohnt Luhmühlen. Anders als sonst üblich sind die Reiter in diesem Jahr unter sich – Zuschauer sind bei dem Event nicht zugelassen. Viel los ist aber trotzdem. Denn an diesem Wochenende tragen sowohl die Junioren wie auch die Jungen Reiter und die Senioren ihre Deutschen Meisterschaften in dem kleinen Ort in Niedersachsen aus.

Die Dressur ist die Grundlage – das gilt zum einen grundsätzlich in der Reiterei. Zum anderen ganz besonders in der Disziplin Vielseitigkeit. Denn mit einem guten Ergebnis in der Dressur als erster von drei Teilprüfungen hat schon so mancher Reiter früh die Grundlage für den Sieg in einer Prüfung gelegt. Bei der Deutschen Meisterschaft in Luhmühlen ist daher ein Blick auf die Dressurergebnisse bereits ein erster lohnender Hinweis.

Bei den Senioren haben sich drei Paare im DM-Viereck von Luhmühlen besonders gut in Szene setzen können. Ingrid Klimke und Hale Bob (21,8), Michael Jung mit Chipmunk (22,3) und Christoph Wahler mit Carjatan (22,4) liegen als führendes Trio nach der Dressur vorne. Ingrid Klimke hat mit Siena Just Do It auf Platz fünf sogar noch ein zweites Eisen im Feuer. Christoph Wahler rangiert mit Zweitpferd Ikke nach der Vorstellung im Viereck auf Platz 12.

Bei den Jungen Reitern ist es Anna Lena Schaaf, die an der Spitze des Teilnehmerfeldes rangiert bevor es ins Gelände geht. Die Reiterin hat mit ihrem Pferd Debby und einem Ergebnis von 24,1 Minuspunkten einen kleinen Vorsprung, wenn sie auf die Geländestrecke geht. Linus Richter und Rayia erzielten bei der Dressur 25,1 Punkte und sind damit am dichtesten an diesem Ergebnis dran.

Bei den Junioren steht Greta Busacker auf der Rangierung vorn. Die Tochter von Ingrid Klimke hat mit ihrem Pferd Scrabble im Viereck ein Ergebnis von 24,4 Minuspunkten erritten. Sollte sie die Spitzenposition auf der Geländestrecke und im Parcours verteidigen können und zudem ihre Mutter Ingrid Klimke bei den Senioren siegen, wäre das ein Top-Wochenende für die Familie der Reitmeisterin. Zwei Deutsche Meisterschafts-Titel an einem Wochenende nachhause zu holen, ist trotz aller Erfolge bei den Klimkes eine Rarität.

