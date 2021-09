"Ich habe sie heute morgen besucht, und sie durfte schon wieder ihr erstes Gras fressen", so die 52-Jährige. Werth dankte "dem Tierärzteteam der Tierklinik Meerbusch für ihr hervorragendes und umsichtiges Handeln".

Es habe sich um eine "besonders schwere und schmerzhafte Form der Kolik" gehandelt, erklärte Mannschafts-Tierarzt Dr. Marc Koene. Herkömmliche Medikamente hätten nicht geholfen: "Eine Operation war deshalb dringend notwendig und alternativlos." Glücklicherweise sei Bella Rose "nach der OP schnell wieder aufgestanden. Inzwischen hat sie gefressen, und der Darm arbeitet wieder normal."

Ursprünglich hatte Isabell Werth geplant, die Stute beim CHIO in der kommenden Woche in Aachen offiziell aus dem Sport zu verabschieden, was aber so kurz nach der OP nicht möglich ist. Werth wird stattdessen mit dem elfjährigen Hengst Quantaz in der Soers starten.

Pferdesport Dressur-Gold mit Misstönen: Werth wütet über Wertung GESTERN AM 14:13

Bella Rose ging bei Olympia in Tokio ihr letztes großes Championat, mit ihr holte Werth Mannschaftsgold und Silber im Einzel hinter Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera.

Das könnte Dich auch interessieren: "Krass": Bredow-Werndl gewinnt zweites EM-Gold und setzt Siegeszug fort

(SID)

Von Bredow-Werndl mit Traumritt in der Dressur zu Einzel-Gold

Pferdesport Heim-EM: Deutsche Springreiter holen Silber im Nationenpreis 03/09/2021 AM 14:45