Zweites EM-Gold binnen 24 Stunden für die schier unschlagbare Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, silberner Lohn der Angst für Rekord-Europameisterin Isabell Werth nach der lebensbedrohlichen Kolik ihres Herzenspferdes Bella Rose: Die deutsche Dominanz in der Dressur blieb bei der EM am Teutoburger Wald ungebrochen. Bronze ging an die Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian.

"Krass" fand die Siegerin ihren erneuten Triumph: "Dalera war so on fire, ich hab immer nur gedacht, nicht bewegen, bloß nicht bewegen, lass sie machen."

Vor allem Werth dürften mehrere Steine vom Herzen gefallen sein: Noch in der Nacht war die erfolgreichste Reiterin der Geschichte zu Bella Rose geeilt, die in einer Tierklinik in Meerbusch notoperiert wurde.

Am Donnerstagmorgen gab es dann Entwarnung, die 17-jährige Fuchsstute war direkt nach der OP aufgestanden und hatte ein wenig Gras gefressen. Ihr geplanter Abschied aus dem großen Sport im Rahmen des CHIO in der kommenden Woche in Aachen fällt allerdings aus.

Werth holt auf Weihegold 22. EM-Medaille

Im Special zeigte Werth dann beflügelt von den guten Nachrichten einmal mehr ihre ganze Klasse. Ein trotziger Blick, zweimal die Faust und beim Rausreiten ein kurzes Abklatschen mit der alten Rivalin Charlotte Dujardin: Werth revanchierte sich voller Genugtuung für ihre vermeintlich ungerechte Bewertung im Grand Prix.

Weihegold, die so verlässliche Oldenburger Stute, zeigte dass sie den Tanz auf dem Viereck trotz ihrer bereits 16 Jahre noch perfekt beherrscht. 81,702 Prozentpunkte waren der Lohn für eine makellose Vorstellung.

Als erste Deutsche ging Helen Langehanenberg (Billerbeck) auf das Viereck. Ihre 13-jährige Holsteiner Stute Annabelle, genannt Mausi, war hellwach und hochkonzentriert. "Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie hört mir zu, ich habe es im Griff", sagte Langehanenberg.

Mit ihren 75,228 Prozentpunkten war die 39-Jährige nicht ganz so glücklich: "Ich hab die Noten gesehen und gedacht: War es vielleicht doch nicht so gut, wie es sich angefühlt hat?" Am Ende wurde es Platz elf.

Schneider auf Platz 14 - Faustus deutet Potenzial an

Dorothee Schneider (Framersheim) musste der Tatsache Tribut zollen, dass ihr Faustus in Hagen sein erstes Championat überhaupt bestreitet. Der 13-jährige Wallach, der mitunter Probleme damit hat, urwüchsige Kraft und Eleganz miteinander zu kombinieren, kam einige Male leicht aus dem Takt. Dann zeigte er aber doch noch sein Potenzial, die ungestüm-kraftvolle Galoppade die Diagonale entlang war wie so oft der Höhepunkt der Darbietung.

"Das Pferd hat im Grunde keine Schwäche", sagte Reitmeisterin Schneider, die Faustus kurzfristig anstelle ihres verletzten Top-Pferdes Showtime bei der EM an den Start brachte: "Er hat alles, was er braucht, es fehlen nur noch Kleinigkeiten."

In der abschließenden Kür am Samstag ist Schneider nach Platz 14 allerdings nur Zuschauerin, da lediglich die besten drei aus einem Land starten dürfen.

