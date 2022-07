In Abwesenheit der am Samstag disqualifizierten Vorjahressiegerin Isabell Werth hatten die beiden anderen deutschen Reiter mit der Entscheidung an der Spitze nichts zu tun. Sechster wurde Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso.

Auf Platz zwölf landete Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus, der sich auf der Schlusslinie vor dem Applaus der Zuschauer erschreckte und ein paar ungeplante Galoppsprünge zeigte.

Ad

Noch im Laufe des Tages gibt der Dressurausschuss des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei die sogenannte Longlist für die WM im August in Herning/Dänemark bekannt.

Pferdesport Hiobsbotschaft in Aachen: Canters Hengst Allstar eingeschläfert VOR EINEM TAG

Für die Nominierung der endgültigen WM-Equipe bleibt Bundestrainerin Monica Theodorescu dann noch ein wenig Zeit.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Vorfällen beim Chio: PETA fordert Abschaffung des Reitsports

(SID)

Gold und Silber für Bredow-Werndl und Werth - die Medaillenzeremonie

Pferdesport Jung nachträglich disqualifiziert: Auffarth gewinnt in Aachen GESTERN AM 12:22