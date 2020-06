EM der Nachwuchs-Dressurreiter findet nun doch statt – in Budapest

Großer Grund zur Freude bei den Nachwuchs-Dressurreitern. Die Europameisterschaften in den Altersklassen U25, Junge Reiter, Junioren, U14 und Ponyreiter werden nun doch ausgetragen. Ausgetragen werden die Championate in Budapest (Ungarn). Der Veranstalter hatte ursprünglich nur den Zuschlag für die Altersklassen U25 und U14, bietet nun aber allen Nachwuchs-Dressurreitern eine EM-Möglichkeit.

Die Zeitspanne für die Vorbereitung ist zwar etwas knapp, aber die Freude bei den Nachwuchs-Dressurreitern ist trotzdem riesig. Nachdem ursprünglich die Nachwuchs-Europameisterschaften Dressur 2020 für die meisten Altersklassen abgesagt worden waren, können nun doch alle Nachwuchs-Dressurreiter ihre EM feiern. Austragungsort ist Pilisjaszfalu in der Nähe der ungarischen Hauptstadt Budapest, wo ursprünglich »nur« die EM der U25-Dressurreiter und Children stattfinden sollte. Um den durch die Corona-Pandemie bedingten Vorgaben nachkommen zu können, werden die Europameisterschaften vom 11. bis 27. August ausgetragen.

Den Auftakt machen von Samstag, 9. bis Freitag, 14. August, die Reiter in der Altersklasse der Children. Gleichzeitig nehmen auch die Junioren teil, deren EM ursprünglich im britischen Hartpury stattfinden sollte, aber vor einigen Wochen abgesagt wurde. Von Montag, 17. bis Samstag, 22. August, starten die Jungen Reiter und U25-Reiter. Anschließend werden die Ponyreiter vom Dienstag, 25. bis Sonntag, 30. August ihre EM austrgen. Sie sollten ursprünglich im polnischen Strzegom die Farben ihres Landes vertreten.

Pferdesport FEI Tribunal verhängt Rekordstrafe gegen Distanzreiter – 20 Jahre Sperre GESTERN AM 08:55

Im Hinblick auf die sonst geltenden Qualifikations-Systeme mussten Anpassungen vorgenommen werden, um einen Start bei der EM möglich zu machen. Aufgrund der Turnierausfälle durch die Coronavirus-Pandemie und dem Mangel an Wettkampfmöglichkeiten in der knapp zweimonatigen Vorbereitungsphase, verzichtet das FEI-Dressurkomitee bei diesen Jugend-Europameisterschaften auf die üblichen Vorgaben, was die erreichten Mindestleistungen bei internationalen Turnieren im Vorfeld angeht.

Die Bundestrainer der europäischen Nationen müssen nun unter Hochdruck ihre Schützlinge in Augenschein nehmen und Teams zusammenstellen, die bei der EM in Budapest an den Start gehen sollen. Die Nationalen Verbänden setzen dabei auf unterschiedliche Vorgehensweisen. Noch ist nicht sicher, ob wiklich alle Nationen, die normalerweise teilnehmen würden, auch mit einem Team nach Ungarn reisen werden.

Pferdesport EOC Präsident Janez Kocijančič verstorben 10/06/2020 AM 08:45