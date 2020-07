Endurance, azzurri protagonisti in Francia

Melissa Bisoffi, Perrine Campanini e Anna Maria Vitali al via nei CEI di Jullianges. La FEI estende il periodo di qualifica per tutti i cavalli da Endurance. Iscrizioni definitive Europei Children e Junior, ecco tutti i nomi.

Trasferta francese per l’Endurance azzurro durante il prossimo fine settimana. Gli azzurri saranno impegnati nei CEI di Jullianges. In particolare sarà impegnata nel CEI3* sulla distanza di 140 chilometri. nel CEI1*, sul tracciato di 100 km, sarà alla partenza Perrine Campanini su Djamila Legend. Nel CEI2* (120 km) al via ancora Perrine Campanini in versione Houril des Costieres e Anna Maria Vitali su Shakira AA 50.

Il Board della FEI, riunito in videoconferenza il 21 luglio scorso,ha approvato, in riferimento al periodo di qualifica per tutti i cavalli da Endurance, la seguente risoluzione ai sensi dell’Art. 20.3 degli Statuti FEI (Situazione di emergenza). Si tratta della estensione (cfr. risoluzione di emergenza del Board del 5 maggio 2020) del “congelamento” della qualifica dei cavalli dal periodo iniziale di 6 mesi a 9 mesi. Questo significa che la validità della qualifica di livello * è di 24 più 9 mesi, quindi un totale di 33 mesi per TUTTI i cavalli iscritti per la disciplina.

La Federazione Italiana Sport Equestri ha inoltrato le iscrizioni definitive ai Campionati Europei Dressage 2020 Children e Junior, che si svolgeranno a Budapest dal 9 al 14 agosto prossimo.

In base ai risultati nelle prove di qualificazione, le squadre sono composte per i Children in ordine alfabetico:

Maria Beatrice Nucci cavallo FG ALTEREGO

Mina Felicitas Simeone cavallo RANTAUPALN

Riccardo Spagni cavallo CESAN

Anna Tarabella cavallo MAY

per gli Junior sempre in ordine alfabetico:

Valentina Merli cavallo LE BOM

Bernadette Rizzuto cavallo COVER GIRL

Caterina Sangiorgi cavallo TOTALLY MORE RH

Alessia Volpini cavallo EASY SEASY

Per la trasferta ungherese, molto complessa e disagiata a causa delle difficoltà indotte dalla pandemia Covid-19, i giovani cavalieri e le giovani amazzoni azzurre saranno accompagnate dal Tecnico Federale Anna Merveldt, dal Capo Equipe Laura Berruto, da Anna Baroni per gli aspetti finanziari, logistici e organizzativi ed infine dal veterinario di squadra Dr. Marco Eleuteri.

I cavalli del Team Italiano arriveranno a Budapest il giorno 8 agosto. Sempre a Budapest, la settimana successiva ai Campionati Children e Junior sono programmati i Campionati Europei di Dressage Young Rider, per i quali al momento la Federazione ha trasmesso le iscrizioni nominative.

