EOC Präsident Janez Kocijančič verstorben

Das Internatonale Olympische Komitee (IOC) hat seine Betroffenheit über den Tod von Janez Kocijančič zum Ausdruck gebracht. Der Slowene war seit November 2017 als Präsident der Europäischen Olympischen Komitees im Amt.

Janez Kocijančič, Präsident der Europäischen Olympischen Komitees ist im Alter von 78 Jahren verstorben. In Slowenien zuhause und in seinem Heimatland sportlich aktiv, übernahm Kocijančič 1974 das Amt des Präsident des Skiverbandes. Im Jahr 1991 wurde er zum Präsidenten den Slowenischen Olympischen Komitees ernannt. Seit 2005 bei den Europäischen Olympischen Komitees aktiv, bekleidete er seit Ende 2017 das Amt des EOC Präsidenten. Unter seiner Ägide wurden die European Games in Minsk und die Europäischen Jungendspiele in Baku durchgeführt. Für seine Verdienste hatte der IOC Janez Kocijančič am 14. Mai 2020 den Olympischen Orden verliehen.

In der Mitteilung des IOC würdigt Präsident Thomas Bach den EOC verstorbenen Präsidenten Janez Kocijančič: “Janez Kocijančič war ein großartiger Botschafter und Förderer der olympischen Bewegung und der olympischen Werte.” Zu Ehren von Janez Kocijančič wird die olympische Flagge auf Halbmast wehen.

