Erst Madrid, dann Helsinki – welche Weltcup-Etappe wird als nächste abgesagt?

Die Weltcup-Saison 2020/2021 ist unter Druck. Wenige Tage nach der Absage der Madrid Horse Show ist auch die Helsinki Horse Show aus dem FEI Turnierkalender 2021 gestrichen worden. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann die nächsten Absagen kommen.

Die Weltcup-Saison beginnt für die Springreiter Mitte Oktober, wenn die Turniere der Grünen Saison vorbei sind und die Hallen-Events wieder im Vordergrund stehen. Dressurreiter und Vierspännerfahrer steigen ebenso wie die Voltigierer wenige Wochen später in ihre Weltcup-Saison ein. Doch in diesem Jahr könnte es Probleme mit der renommierten FEI-Serie, dem Höhepunkt der Hallen-Saison geben. Die Sicherheitsbestimmungen im Rahmen der COVID-19 Maßnahmen tragen einen großen Teil dazu bei, dass im Hinblick auf Großveranstaltungen in Hallen Unsicherheiten bestehen, mit denen sich Turnier-Veranstalter nicht in der Lage sehen, Events auszurichten.

Der Reitsport fängt gerade wieder an Fahrt aufzunehmen. Ohne Zuschauer, auf der grünen Wiese. Reitsportanlagen, die über großzügige Plätze und Parkflächen verfügen, sind klar im Vorteil. Hier können die Reiter gut Abstand halten, die Schutzmaßnahmen, die Corona-Ansteckungen verhindern sollen, können eingehalten werden. Der Verzicht auf Publikum gehört dazu. Doch wie lässt sich ein Turnier unter den gleichen Bedingungen in einer Halle umsetzen? Diese Sorge treibt aktuell viele Veranstalter um. Besonders diejenigen, die ein Turnier mit Weltcup-Etappe ausrichten, haben die Aufgabe

Pferdesport FEI hält internationale Turniere ab 1.Juli für möglich 02/06/2020 AM 07:31

Das Team hinter der Madrid Horse Show hat die erste Absage eines Weltcup-Turniers bekanntgegeben. Die Veranstaltung war für Ende November geplant. Nun fällt sie aus. Die nächste Absage kam aus Finnland. Die Helsinki Horse Show ist stets eine der ersten Stationen und findet direkt eine Woche nach dem Weltcup-Turnier in Oslo statt. Die meisten Reiter, die sich entscheiden in den Norden zu reisen, nehmen an beiden Turnieren teil. Jetzt steht fest, dass in Helsinki in diesem Jahr keine Weltcup-Etappe ausgetragen wird. Doch nicht nur die Veranstalter der Oslo Horse Show werden gut überlegen, ob sie unter den aktuellen Bedingungen eine derart große Veranstaltung durchführen wollen. (sts)

Pferdesport Longines Global Champions Tour setzt 2020 aus und startet neu im nächsten Jahr 28/05/2020 AM 07:14