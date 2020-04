FEI steht vor der Aufgabe den Turnierkalender neu zu ordnen – CSIOs haben Vorrang

Die Corona-Pandemie hat den Sport weltweit zum Stillstand gebracht. Woche für Woche werden Turniere abgesagt. Einige der großen Events wie das Hamburger Derby und der CHIO Aachen sollen jedoch verschoben werden. Das macht Hoffnung – die Reiter können auf diese Weise wenigstens einige der Klassiker wahrnehmen. Die Serien wie Nationenpreis oder Longines Global Champions Tour haben besonders unter den Absagen gelitten. Allein beim FEI Nationenpreis der Europäischen Division I sind vier Events gestrichen worden. Damit fällt der Großteil der Turniere aus, bei dem die Nationen um Punkte reiten konnten. Hier muss überlegt werden, wie eine Umstrukturierung die Serie noch retten kann. Die FEI hat dazu mitgeteilt, dass bei der Überarbeitung des Turnierkalenders 2020 die CSIOs Vorrang haben sollen.

Mit der Neuordnung des Turnierkalenders steht die FEI vor einer wahren Herkules-Aufgabe. In der Regel ist der internationale Turnierkalender der FEI rund ums Jahr prall gefüllt. Während im Winter-Halbjahr, in der Indoor-Saison, die Weltcup-Etappen zu den CSI und CDI-Turnieren auf höchstem Niveau gehören, sind es im Sommer die Nationenpreisturniere und die Events der Longines Global Champions Tour, die bei den Serien zuerst genannt werden. Andere Serien wie die Youngster Tour im Springen, der Louisdor-Preis oder Nürnberger Burg-Pokal in der Dressur sind jedoch ebenfalls enorm wichtig, bieten sie doch eine Plattform für die Nachwuchspferde. Jetzt müssen also einige wichtige Turniere in den ohnehin schon gut gefüllten Turnierkalender geplant werden.

Den CSIO-Turnieren Vorrang zu gewähren, ist eine zielgerichtete Maßnahme, die dringend erforderlich ist. Es geht dabei nicht nur darum, die schwer in Mitleidenschaft gezogene FEI Nationenpreis-Serie zu sichern, die durch vier Absagen stark eingeschränkt ist. Es geht vor allem darum, den Nationen, die eine Mannschafts-Qualifikation für die Olympsichen Spiele haben, eine Plattform zu bieten, ihre Team-Mitglieder zum Einsatz zu bringen. In Vorbereitung auf die ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Spiele von Tokio, die nun 2021 ausgetragen werden. Daher werden auch diejenigen CSIO-Events vorrangig bei der erneuten Terminvergabe berücksichtigt, die nicht zu einer Serie wie dem FEI Nationenpreis gehören. (sts)