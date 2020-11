Die EM der Dressurreiter U25 im kommenden Jahr war längst fix vergeben. Doch dann kam Ende Oktober die Meldung, dass Donaueschingen, von der FEI als Austragungsort abgesegnet, einen Rückzieher macht und auf die Austragung des Championats im August 2021 verzichtet. Zu groß sind die Unsicherheiten und die Risiken in der Corona-Zeit. Nun hat der Weltreiterverband FEI die Aufgabe einen neuen Interessenten für die Austragung zu finden.

In diesem Jahr waren die deutschen Nachwuchs-Dressurrreiter enorm erfolgreich unterwegs. Bei der EM in Ungarn holten die deutschen Equipen der Junioren, Children und Ponyreiter jeweils Gold mit der Mannschaft, in den Altersklassen U25 und Junge Reiter sicherte sich das jeweilige deutsche Team Silber. Darüber hinaus gab es bei allen Altersklassen noch Einzelmedaillen.