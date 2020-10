Gute Nachrichten vom Weltreiterverband FEI. Die Europameisterschaften 2021 werden stattfinden. Nachdem die EM aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio zunächst abgesagt worden waren, hat die FEI nun bekanntgegegebn, dass sowohl in der Disziplin Dressur wie auch im Springen eine EM 2021 stattfinden wird. Beide Großveranstaltungen sind nach Deutschland vergeben worden.

In Abstimmung mit den zeitlichen Abläufen bei den Olympischen Spielen sind die Europameisterschaften der Springreiter 2021 für den Zeitraum 30.August bis 4.September anberaumt worden. Ausgetragen werden soll die EM in Riesenbeck. Veranstalter Ludger Beerbaum hat für die Durchführung der EM das OK vom Weltverband erhalten, muss nun aber seinerseits noch einmal die Austragung bestätigen.