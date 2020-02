Geir Gulliksen feiert in Göteborg den größten Sieg seiner Karriere

Reiten ist eine der Sportarten, bei denen man bis ins hohe Alter aktiv sein kann. Auch im Spitzensport. Reiter wie Hugo Simon haben das bereits gezeigt. Jetzt hat der Norweger Geir Gulliksen den Beweis angetreten. Er siegte im Alter von 60 Jahren erstmals in einem Weltcup-Springen und ließ dabei eine Garde hochdekorierter Kollegen hinter sich. Platz zwei ging an Shooting-Star Bryan Balsiger aus der Schweiz, Platz drei belegte Kevon Staut aus Frankreich.

Die letzte Etappe des Longines FEI Weltcup der Springreiter (westeuropäische Liga) sah mit Geir Gulliksen einen Sieger, der einen ganz besonderen Triumph feiern konnte. Im Alter von 60 Jahren sicherte sich der Springreiter erstmals in seiner langen Karriere den Sieg in einem Weltcup-Springen. Dabei saß er im Sattel von VDL Groep Quatro – ein Pferd von dem sein Reiter sagt, er sei eigentlich eher ein Pony. Das Paar, das vor dem Weltcup-Springen sicher niemand als potentiellen Sieger auf der Liste hatte, bewies Courage und Können, lieferte im Umlauf eine fehlerfreie Runde ab und sicherte sich im Stechen mit fünf Paaren den Sieg.

Von den fünf Pferd-Reiter-Kombinationen, die im Stechen antraten, blieben nur zwei Paare fehlerfrei. Die zweite Nullrunde gelang dem Schweizer Bryan Balsiger. Der 22-jährige Springreiter kam mit seinem Pferd Tewntytwo Des Biches jedoch nicht an die Zeit des Norwegers heran und belegte daher Platz zwei. Die schnellste Zeit lieferte der Franzose Kevin Staut mit 44,51 Sekunden. Ein Abwurf machte den Sieg zunichte und sorgte dafür, dass der Europameister von 2009 am Ende Platz drei belegte. Fehler unterliefen auch dem belgier Olivier Philippaerts mit seiner Stute Legend of Love und dem Schweden Rolf-Göran Bengtsson mit Cassilano Jmen.

Bester Deutscher in der letzten Weltcup-Prüfung der Saison war Daniel Deußer mit Jasmien vd Bisschop. Das Paar zeigte im Umlauf die schnellste Runde mit vier Fehlerpunkten und belegte damit Platz sechs im Weltcup-Springen. In der Gesamtwertung liegt Daniel Deußer nun punktgleich mit Marcus Ehning auf Platz drei. Das Ranking führt der Schweizer Steve Guerdat an, dahinter liegt der Belgier Pieter Devos auf Platz zwei. Die besten 18 Reiter der Rangierung sind qualifiziert für den Start beim Longiens FEI Weltcup-Finale in Las Vegas Mitte April.

Ergebnisse