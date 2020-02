Göteborg – letzte Chance für die Springreiter

Beim Weltcup-Springen in Göteborg geht es am kommenden Sonntag für einige Springreiter um die Wurst. Dann wird sich weisen, ob sie eine Platzierung erzielen können, die das heiß ersehnte Ticket für das Weltcup-Finale in Las Vegas sichert. Bei der ultimativen Chance Punkte für die Weltcup-Tour zu holen, wird die Atmosphäre im Scandinavium von Spannung geprägt sein.

Daniel Deußer und Marcus Ehning können dem Start bei der letzten Etappe des Longines FEI Weltcup der Springreiter 2019/2020 gelassen entgegensehen. Beide haben im Laufe der Saison so viele Punkte gesammelt, dass sie aktuell auf Platz fünf und Platz drei stehen. Damit ist den beiden deutschen Springreitern die Startgenehmigung beim Finale der Tour sicher. Ausgetragen wird das Finale in diesem Jahr in Las Vegas, wo vom 15. bis 19. April die Entscheidung um den Titel ausgetragen wird. Ebenfalls sicher mit von der Partie ist der Schweizer Steve Guerdat, der das Ranking mit 95 Punkten anführt.

Anders siegt es dagegen aus für den Briten Robert Whitaker, der auf Platz 19 rangiert. Er muss punkten, wenn er eine Startgenehmigung für Las Vegas bekommen will. Die Devise für diesen Springreiter heißt daher: An diesem Wochenende noch einmal alles geben und ein Plus an Punkten auf das Konto bringen. Konkurrenz wird ihm dabei unter anderem der Niederländer Harrie Smolders machen, der nur drei Punkte weniger als Robert Whitaker vorweisen kann und damit gute Chancen hat sich noch in die Top 18 zu springen. Ein weiterer Kandidat für einen Aufschwung in die Top 18 ist der Schweizer Nachwuchsreiter Bryan Balsiger. Er hatte bei der Auftakt-Etappe mit einem Sieg geglänzt. Aktuell liegt er mit 29 Punkten auf Platz 27. Ein vorderer Platz und bei der letzten Qualifikations-Runde würde ihn in den Kreis der Teilnehmer beim Finale katapultieren.