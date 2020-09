Jan Tops hatte die Springreiter zu einem Turnier auf seine Anlage in Valkenswaard eingeladen. Die Ausschreibung hielt eine der im Corona-Jahr 2020 sehr seltenen CSI5*-Touren bereit. Kein Wunder also, dass der Hausherr am vergangenen Wochenende 22 der weltbesten Reiter begrüßen konnte. Im Rahmen des Turniers wurden neben dem Großen Preis auch Team-Prüfungen der Global Champions League ausgetragen – eine Chance für die Reiter, gleich mehrere Spitzenpferde auf höchstem Niveau einzusetzen.

Der Belgier Gregory Wathelet war der Glückliche, der am Ende 99.000 Euro für den Sieg im Großen Preis einstreichen und die Ehrenrunde anführen konnte. Im Sattel seines 12-jährigen Calvados Z-Sohns Nevados hängte der Belgier die Konkurrenz im Stechen um den Großen Preis deutlich ab. In 44,62 Sekunden hatte das Paar die Ziellinie erreicht und absolvierte dabei den Parcours fehlerfrei. Der Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli konnte die Zeit mit seinem Pferd VDL Edgar sogar noch unterbieten (44,23), musste aber einen Abwurf hinnehmen und beendete die Prüfung deshalb auf Platz fünf.

Pferdesport Ludger Beerbaum rettet die Deutschen Meisterschaften der Springreiter 2021 10/09/2020 AM 09:36

Trostpflaster für den Brasilianer, der im Großen Preis den Sieg verpasst hatte, war sein exzellentes Abschneiden in der letzten CSI5* Prüfung der Veranstaltung am Sonntag. Hier sicherte sich Marlon Modolo Zanotelli im Sattel von Icarus den Sieg und ein Preisgeld in Höhe von rund 24.000 Euro.

Die deutschen Teilnehmer präsentierten sich in Valkenswaard in guter Form. So waren beim Großen Preis, der in Valkenswaard am Samstag ausgetragen wurde, insgesamt 35 Paare am Start, 12 davon erreichten nach einer fehlerfreien Runde das Stechen. Darunter waren auch vier deutsche Reiter: Simone Blum und Cool Hill (Platz elf), Christian Ahlmann und Dominator 2000 Z, Marcus Ehning mit Pret a Tout (Platz sieben) und Philipp Houston mit Chaccsky (Platz zwölf) kassierten jeder einen Abwurf im Stechen, durften sich aber über Preisgelder aufgrund ihrer Platzierung freuen. (sts)

CSI5* Grand Prix Valkenswaard Ergebnisse

Pferdesport Maikel van der Vleuten hat in Aachen die Siegerhosen an 07/09/2020 AM 08:15