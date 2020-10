Bei der DM in Luhmühlen wurden in diesem Jahr erstmals die Titel-Wettkämpfe in den Altersklassen Junioren, Junge Reiter und Reiter gleichzeitig an einem Wochenende ausgetragen. Für eine Familie lohnte sich der Wochenend-Ausflug nach Niedersachsen dabei besonders: Ingrid Klimke und ihre Tochter Greta Busacker konnten beide den Titel Deutsche Meisterin in der jeweiligen Altersklasse erringen.

Im Sattel von Hale Bob lieferte Ingrid Klimke in der Dressur das Spitzenergebnis, kassierte mit ihm jedoch im anspruchsvollen Gelände einige Strafpunkte und fiel mit ihrem Routinier auf Platz neun nach dem Cross zurück. Im Springen addierten sich zu dem Ergebnis noch weitere Punkte, so dass am Ende Platz 17 notiert wurde. Deutlich besser lief es dagegen für Ingrid Klimke mit ihrem Nachwuchspferd Asha. Im Sattel ihrer Stute erzielte sie ein Ergebnis von 22.9 Minuspunkten in der Dressur und rangierte damit vor der Geländeprüfung auf platz vier. Im Cross übernahm die Reitmeisterin dann mit Asha die Führung und verteidigte die Spitzenposition auch im Springen.

So konnte Ingrid Klimke mit Asha ihren insgesamt fünften Titel in der Deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter holen. Die Silbermedaille sicherte sich Sandra Auffarth, die die CCI4* Prüfung mit Viamant du Mats auf Platz zwei und mit Zweitpferd Let’s Dance auf Platz drei beendete. Bronze in der DM-Wertung gab es für Anna-Katharina Vogel mit Quintana.

Die Geländestrecke wurde vielen Teilnehmern zum Verhängnis. Die anspruchsvollen Aufgaben folgten dicht auf dicht, Erholungspausen wie längere Galoppphasen oder leichte Sprünge gab es für Pferd und Reiter nicht. Auch Michael Jung und Chipmunk, die nach der Dressur auf Medaillenrang gelegen hatten, hatten Probleme im Gelände. Bundestrainer Hans Melzer kommentierte die Geländestrecke: "Im Gelände sind deutlich mehr Fehler passiert, als wir es sonst in solchen Kurzprüfungen erleben. Der Kurs war anspruchsvoll gebaut, aber die Reiter wussten das. Am Ende fand ich es gut, dass das Gelände wieder seinen Stellenwert gefunden hat.“

Bei den Junioren legte Greta Busacker mit ihrem Pferd Scrabble einen Start-Ziel-Sieg hin. Bereits in der Dressur hatte die Tochter von Ingrid Klimke die Führung übernommen. Im Gelände und im Springen verteidigte sie ihre Spitzenposition und konnte sich damit in ihrem letzten Jahr in der Altersklasse der Junioren den Titel Deutsche Meisterin sichern.

