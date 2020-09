Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl haben sich an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Balve (Sauerland) ein hoch spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. In der Auftaktprüfung am Freitag hatte Isabell Werth im Sattel von Rappstute Weihegold knapp die Nase vorne. Am Samstag im Grand Prix Special ließ Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Trakehnerstute Dalera die Nummer eins der Welt hinter sich und führte die Ehrenrunde an. Die 34-jährige Reiterin aus Aubenhausen in Bayern sicherte sich mit ihrer grandiosen Leistung erstmals den Titel Deutsche Meisterin im Grand Prix Special.

In der Kür legte Jessica von Bredow-Werndl dann am Sonntag mit 89,350 Prozent so gut vor, dass ein Übertreffen dieser Leistung kaum denkbar schien. Aber so herausragend wie ihre 13-jährige Stute Dalera zeigte sich auch die 15-jährige Stute Weihegold unter ihrer Reiterin Isabell Werth. Die Nummer eins der Welt ritt schließlich mit 90,825 Prozent aus dem Viereck und konnte damit den Sieg und den 16. Titel bei Deutschen Meisterschaften für sich verbuchen. „Weihe war fantastisch, ich bin rundum zufrieden!” kommentierte die als Titelverteidigerin angetretene Siegerin ihren Ritt. „Das war eine ihrer besten Küren. Es gab nichts, wo ich sagen kann: Wir haben etwas liegen lassen. Weihe hat alles gegeben, von Anfang bis Ende.“

Für die coronabedingt zahlenmäßig stark begrenzten Zuschauer bei der DM in Balve war das Duell der beiden Reiterinnen an der Spitze besonders spannend. Jessica von Bredow-Werndl, die in diesem Monat erstmals die Nummer drei der FEI Weltrangliste ist, präsentierte ihre Dalera kraftvoll und gereift. Sie schwärmt von ihrem Spitzenpferd: „Dalera war heute auf den Punkt super frisch und hat keine Fehler gemacht. Ich bin stolz auf die Entwicklung von Dalera. Sie hat noch mehr Kraft und Kondition bekommen. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Aber sie kann noch mehr, denn es fällt ihr alles leicht.“ Eine freundschaftliche aber klare Kampfansage in Richtung Isabell Werth, die sich angesichts der erneut erstarkten Konkurrenz im Viereck auf spannende Wettkämpfe im Viereck freuen darf.

