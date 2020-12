Die Generalversammlung des Club of International Dressage Riders (IDRC) wurde in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie online und per Zoom abgehalten. Am 7. Dezember um 15.00 Uhr öffneten sich die digitalen Türen für alle internationalen Dressurreiter, um der Veranstaltung beizuwohnen. Für die Abstimmung bei der Wahl der zu besetzenden Positionen waren jedoch nur die Mitglieder des IDRC zugelassen. Zu besetzen waren mehrere Funktionen, drei davon im Vorstand. Dazu zählte auch die Funktion des Präsidenten, nachdem die bisherige, langjährige Präsidentin Kyra Kyrklund ihren Rücktritt angekündigt bekanntgegebe hatte. Die finnische olympische Dressurreiterin und Trainerin, die 2010 nach Margit Otto-Crepin zum Präsidenten gewählt wurde, hat jetzt das Amt der Vizepräsidentin.