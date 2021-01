In Oliva haben die Springreiter die Gelegenheit zum ersten Mal in diesem Jahr Maß zu nehmen und auszuloten wie sie gegenüber der Konkurrenz in Form sind. Besonders gut gelingt dies beim Jahresauftakt in Spanien Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die sich mit ihrem Pferd Minimax Hoffnungen darauf machen darf im Sommer die deutschen Farben bei den Olympischen Spielen in Tokio zu vertreten.