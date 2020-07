Jetzt doch Deutsche Meisterschaften in der Vielseitigkeit

Aufgrund der Corona-Pandemie sind nach und nach alle wichtigen Championate im Reitsport abgesagt worden. Sowohl Spring- wie auch Dressur- und Vielseitigkeitsreiter mussten die Deutschen Meisterschaften aus ihrem Kalender streichen. Jetzt kommen gute Nachrichten für die Eventer. Die DM der Vielseitigkeitsreiter findet statt! Anfang Oktober. In Luhmühlen.

Die Deutsche Meisterschaft der Senioren in der Vielseitigkeit war ursprünglich für den Juni geplant. Sie sollte im Rahmen der Longines Luhmühlen Horse Trials vom 18. bis 21. Juni 2020 (Longines CCI5-L und CCI4-S Meßmer Trophy mit Deutscher Meisterschaft) stattfinden. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Veranstaltung Ende April abgesagt wurde. Die DM 2020 für die Altersklasse der Senioren war damit Geschichte. Vorläufig. Die Deutschen Jugendmeisterschaften (Junioren und Junge Reiter), für den 1.-4. Oktober 2020 in Luhmühlen geplant, standen weiterhin im Turnierkalender. Gestern hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nun gemeldet, dass die DM der Vielseitigkeit für die Senioren jetzt doch stattfinden wird. Die Veranstaltung der DJM, die als CCI2* und CCI3* ausgetragen wird, ist um eine CCI4-S erweitert worden.

Veranstalter des Events ist der Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen e.V. Julia Otto, Geschäftsführerin Turniergesellschaft Luhmühlen mbH führt aus: „Die Entscheidung, nun doch eine Deutsche Meisterschaft in Luhmühlen auszurichten, wurde in Übereinstimmung zwischen der FN, dem PZRV und uns getroffen.“

Reiter zeigten Initiative

Die Idee, die DM der Senioren zusätzlich zum ursprünglich geplanten Turnier der DJM durchzuführen, wurde durch die Kaderreiter angeregt, die nicht nur mit der Nachfrage den Anstoss lieferten, sondern auch mit Rat und Tat in Sachen Finanzierung in Aktion traten. „Der Wunsch nach einer Deutschen Meisterschaft kam eindeutig von den Reitern. Wir stehen für den Sport, aber wir können den Verein durch eine DM auch nicht in finanzielle Schieflage bringen“, erklärt Dr. Ulrich Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des PZRV Luhmühlen. Ermöglicht wurde die Erweiterung um die CCI4*-Prüfung vor allem dank der tatkräftigen Unterstützung der Reiter im Hinblick auf die Gewinnung von Sponsoren und Mäzenen.

Titelverteidigerin Julia Krajewski hat damit Anfang Oktober die Chance das Triple voll zu machen. Sie hat bereits in den beiden vergangenen Jahren den Titel Deutsche Meisterin geholt und wird mit großem Vergnügen eine weitere Siegerschärpe tragen, sollte ihr der dritte Sieg in Folge gelingen. Am vergangenen Wochenende in Strzegom (Polen) am Start, belegte sie hinter Michael Jung, Raf Kooremans und Lea Siegl Platz vier.

Wie derzeit alle Turniere werden auch die Deutschen Meisterschaften unter den dann aktuell vorliegenden Corona Auflagen und ohne Zuschauer stattfinden.

