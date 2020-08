Ein rein deutsches Podium feierte bei der CCI4*-S Prüfung im belgischen Arville seine Erfolge. Den Sieg sicherte sich dabei Julia Krajewski mit ihrem Olympiapferd Samourai du Thot. Platz zwei ging an Auffarth mit Viamant du Matz vor Christoph Wahler mit Carjatan. Platz vier ging an Dirk Schrade’s Schüler Yoshi Oiwa (Japan) mit Calle.

Vom Fleck weg übernahm Julia Krajewski mit ihrem Samourai du Thot die Führung in der CCI4*-S Prüfung. In der Dressur lieferte der 14-jährige Selle Francais Wallach eine saubere Runde im Viereck, die von den Richtern mit 21,4 Minuspunkten bewertet wurde. Besser war kein anderes Paar im Viereck von Arville. Somit startete Julia Krajewski als Führende in den zweiten Teil der Prüfung, das Springen. Im Parcours blieb das Paar fehlerfrei, die Spitzenposition war damit verteidigt. Im abschließenden Gelände musste Julia Krajewski lediglich 1,6 Punkte zum Dressurergebnis hinzuaddieren und blieb folglich an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Der Sieg war ihr mit insgesamt 23 Minuspunkten nicht mehr zu nehmen.