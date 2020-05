Keine Europameisterschaften im Jahr 2021 in Dressur, Springen, Para-Dressur und Vielseitigkeit

Der Weltreiterverband FEI hat bekanntgegeben, dass die Europameisterschaften in den Olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit sowie die EM der Para-Dressurreiter für das Jahr 2021 abgesagt werden. Der Grund ist die Verschiebung der Olympischen Spiele 2020 auf das nächste Jahr. Die EM würde bereits kurz nach dem Ende der Olympischen Spiele beginnen...

Jetzt steht es fest. Im kommenden Jahr wird es keine Euorpameisterschaften in den Olympischen Reitsport-Disziplinen geben. Die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio auf das Jahr 2021 hat den internationalen Turnierkalender des Weltreiterverbandes (FEI) nachhaltig beeinflusst. Die Termine der langfristig geplanten Europameisterschaften konnten nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die Folge: Jetzt hat die FEI die Absage der EM für alle Olympischen Reitsport-Diziplinen bekanntgegeben. Betroffen sind die Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Para-Dressur.

Geplant war die Austragung der EM in den Disziplinen Springen, Dressur, Para-Dressur, Fahren und Voltigieren in der Zeit vom 23.August bis zum 5.September in Budapest (Ungarn). Für viele Nationen wäre es jedoch aufgrund der bis zu 8.August stattfindenden Olympischen Spiele in Japan nicht möglich gewesen Spring- und Dressurreiter zu einer EM mit dem oben genannten Termin zu entsenden. Der neue Termin der Paralympics lautet 24.August bis 5.September und sorgt damit für eine vollständige Überschneidung. Auch hier gilt, dass kaum eine Nation in der Lage ist, ein zweites Team zu stellen, dass zu den Europameisterschaften reisen kann. Die Vielseitigkeitsreiter, die laut ursprünglichem Plan vom 11.-15.August in Haras le Pin (Frankreich) um den EM-Titel reiten sollten, werden ebenfalls aufrgund der Termin-Kollision auf ihr kontinentales Championat im Jahr 2021 verzichten müssen.

“Zusammen mit den Organisationskomitees von Budapest und Haras du Pin sowie dem ungarischen und französischen Nationalverband haben wir alle möglichen Optionen geprüft, um die Meisterschaften im Jahr 2021 zu retten”, so FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibáñez, “aber wir haben zu unserem großen Bedauern die Entscheidung treffen müssen, dass es einfach nicht möglich ist, diese wichtigen Events zeitlich so eng anch den Olympischen und Paralympischen Spielen im nächsten Jahr durchzuführen.”

Die geplante EM in Budapest mit fünf Disziplinen war ein besonders Highlight für die Veranstalter. Es war das erste Mal, dass eine EM mit einer so großen Anzahl an Reitsport-Disziplinen in einem Land in Zentraleuropa ausgetragen werden sollte. Die Absage durch die FEI löste daher großes Bedauern aus. Dorottya Stróbl, Vorstandsmitglied des Budapester Organisationskomitees und Generalsekretärin des Ungarischen Nationalverbandes, äußerte aber auch Verständnis für die besondere Situation, die durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen ausgelöst wurde. “Wir verstehen, dass die bedeutenden Herausforderungen bei der Durchführung der Olympischen Spielen und Paralympischen Spiele dazu geführt haben, dass eine Absage der Europameisterschaften der Olympischen und Paralympischen Disziplinen leider unvermeidlich war.”

Da in Budapest das 50-jährige Jubiläum der ersten FEI Fahrsport EM gefeiert wird, haben sich die Veranstalter entschieden in den beiden Disziplinen Fahren und Voltigieren die EM auszurichten, auch wenn die Championate der übrigen Disziplinen ausfallen werden. (sts)

