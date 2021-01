Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch es besteht Grund zur Hoffnung. Die FEI hat Mitte Dezember beschlossen die Vergabe der Vielseitigkeits-Europameisterschaft 2021 erneut auszuschreiben. Daher haben Interessenten nun bis zum 15.Januar die Möglichkeit sich beim Weltreiterverband für die Austragung der EM der Vielseitigkeitsreiter 2021 zu bewerben.

Eine Entscheidung, die eine Reaktion war auf zahlreiche Anfragen von verschiedenen Seiten, dazu zählten auch viele bekannte Reiter. Einer von ihnen war Michael Jung, der Ende Oktober auf seinem Facebook-Account veröffentlichte, dass die Entscheidung, die Europameisterschaft abzusagen, noch einmal überdacht werden müsse. Michael Jung postete, dass es Organisatoren geben würde, die Interesse an der Ausrichtung des Championats hätten und nannte die Veranstalter in Avenches (Schweiz), die über die Möglichkeit nachdenken würden, die Europameisterschaft in der Schweiz abzuhalten.