Die Briten zeigten sich stark bei der einzigen Fünf-Sterne-Prüfung für Vielseitigkeitsreiter in diesem Jahr. Überlegen präsentierte sich dabei Laura Collett mit dem elfjährigen Holsteiner London, der beim CCI5* in Pau seine erste Fünf-Stern-Prüfung ging. Das Ergebnis verdient daher umso mehr Beachtung. Mit einem Dressurergebnis von 21,3 Minuspunkten übernahm das Paar die Führung und gab sie weder auf der Geländestrecke noch im Springen aus der Hand. Mit 22,2 Punkten lag Piggy March dicht hinter Laura Collett. Die Siegerin zeigte sich nach ihrem Erfolg überwältigt. "Es ist wie ein Traum! Ich weiß nicht wirklich, was gerade passiert ist , so die englische Reiterin. „Heute Morgen habe ich mir gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich für einen solchen Wettbewerb sicherlich kein anderes Pferd als London 52 reiten wollen! Er ist ein ausgezeichneter Springer. Er hat hier seinen ersten fünf Sterne-Ritt absolviert und ich habe nicht mit einem solchen Ergebnis gerechnet."