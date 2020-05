Laura Graves Zukunftshoffnung kommt aus Westfalen

Laura Graves, die mit ihrem kürzlich aus dem Sport verabschiedeten Spitzenpferd Verdades als erste US-Amerikanerin die Nummer eins der Welt war, hat ein neues, vielversprechendes Talent unter dem Sattel. Der Neue im Stall Graves heißt SenSation, ist der Abstammung nach ein Westfale und wurde in Deutschland geboren.

Laura Graves und Verdades waren über Jahre hinweg das unangefochtene Spitzenpaar der US-amerikanischen Dressursport-Szene. Gemeinsam holte das Duo unter anderem Silber in der Einzelwertung bei den Weltreiterspielen in Tryon und Bronze mit dem Team bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Im Januar teilte die Reiterin mit, dass sie ihren “Diddy” aus dem Sport verabschieden und er nicht mehr auf Turnieren starten wird. Die 31-Jährige hat einige gute Nachwuchspferde im Stall stehen, aber keines, das jetzt schon bereit ist im internationalen Grand Prix-Viereck anzutreten. Jetzt meldet Laura Graves, dass sie einen sehr vielversprechenden Neuzugang im Stall stehen hat. Ein Pferd aus deutscher Zucht.

Der Neue der us-amerikanischen Reiterin hat in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt erblickt und ist im Westfälischen Zuchtbuch eingetragen. Jung wechselte der Westfale den Besitzer und wurde in die USA verkauft. Dort wurde er mit fünf und sechs Jahren jeweils Jungpferdechampion in den Vereinigten Staaten. Jetzt ist er von seinen Besitzern Laura Graves anvertraut worden, die sich darauf freut mit SenSation im Dressurviereck anzutreten. Talent hat der Walach bereits bewiesen. Jetzt heißt es für Laura Graves das Potential des Rappen weiter zu fördern und ihn auf einem neuen Niveau zu präsentieren.

Die Züchter Alfons und Simone Bergjohann haben bei dem jetzt 7-jährigen Pferd beste Gene zusammengeführt. Die Blutlinien, die der siebenjährige SenSation in seinen Papieren führt, sind beeindruckend. Vater Sunday ist Deckhengst im NRW Landgestüt Warendorf und stammt von Starverber Sandro Hit ab. Seine Mutter ist von Jahrhunderthengst Donnerhall aus einer Mutter von Pik Bube gezogen. Auch auf der Mutterseite führt SenSation bestes Blut. Vater der Mutterstute ist der Hannoveraner Dancier, der auf dem Landgestüt Celle in Niedersachsen zuhause war. Der De Niro-Sohn gilt als Bewegungskünstler.

Von der Linie sind die Züchter überzeugt. Anfang Mai hat ein Stutfohlen mit exakt derselben Abstammung das Licht der Welt bei Bergjohanns entdeckt. Die kleine Vollschwester von SenSation heißt Soley. (sts)

