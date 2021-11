Pferdesport

Longines Global Champions: Schwede Henrik von Eckermann reitet mit Pferd King Edward zum Sieg

Der Schwede Henrik von Eckermann und sein Pferd King Edward haben die dritte Edition des Longines Global Champions in Prag gewonnen. In einem packenden Sekundenkrimi bewältigte der Schwede den Parcours am Schnellsten und krönte sich zum Sieger.

00:02:31, vor einer Stunde