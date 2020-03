Longines Global Champions Tour feiert ihren Saison-Auftakt in Doha

Die neue Saison der Longines Global Champions Tour steht in den Startlöchern. An diesem Wochenende wird mit der ersten von 18 Etappen der Auftakt der Saison 2020 gefeiert. Unterstützt von Lars Windhorst, der als Anteilseigner im Februar in die Tour von Jan Tops eingestiegen ist, werden viele der weltbesten Springreiter im Parcours antreten und mit ihren hochtalentierten Pferden für spannenden Sport sorgen. Dabei geht es in der Longines Global Champions Tour (LGCT) um mehr als nur den Sport. Sonst wäre auch Lars Windhorst nicht an einer Ausweitung seines Engagements bei der LGCT interessiert gewesen. Bei der LGCT geht es darum, sich in schickem Ambiente mit interessanten Persönlichkeiten zu treffen. Dabei gilt: je reicher desto interessanter. Während Athina Onassis und Sultan Rashid Al Marri selbst in den Sattel steigen, sind es bei anderen Reitern die Pferdebesitzer und Sponsoren, die die interessanten Gesprächspartner in den Lounge-Ecken der LGCT geben. Kurz: Die LGCT ist ein Treffen der Reichen und eine Kontakt-Börse.

Der Sport im Parcours verspricht schon aufgrund der Teilnehmerliste Spannung. Der Brite Ben Maher, der sich 2019 den Sieg sowohl in der LGCT wie auch in der Teamwertung, der Global Champions League, sichern konnte, startet in diesem Jahr als Titelverteidiger. Mit seinem Ausnahmepferd Explosion dominierte er in den letzten beiden Jahren etliche Etappen der Serie. Gut möglich, dass dem 37-jährigen Briten in diesem Jahr das Triple gelingt und er sich als erster Reiter im Rahmen der 2006 eingeführten Serie den dritten Gesamtsieg sichern kann.

Ein Wörtchen mitreden wollen auch die Reiter aus Deutschland. Beim Saison-Auftakt in Doha sind gleich neun Deutsche am Start. Neben Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Marcus Ehning werden auch Christian Kukuk, Marco Kutscher, Philipp Weishaupt, Maurice Tebbel und Hans-Dieter Dreher ihre Pferde in Doha satteln. Gute Platzierungen sichern einen möglichst großen Anteil an den bei der LGCT enorm hohen Preisgeldern – wenn es nicht zum ruhmreichen Sieg reicht, kann sich ein Reiter, der bei einer LGCT-Etappe einen vorderen Platz belegt, durchaus Trost im Preisgeld finden.

Teilnehmerliste