Louisdor-Serie startet mit Verzögerung in Hagen

Für die Louisdor-Serie war der Startschuss bei der Veranstaltung Horses & Dreams in Hagen geplant. Dann kam die Corona-Pandemie und alle Turniere wurden abgesagt. An diesem Wochenende ist die erste Etappe der Serie für Nachwuchs-Dressurpferde ausgetragen worden, wie geplant in Hagen, wenn auch mit Verzögerung. Hubertus Schmidt und Denoix glänzten dabei besonders.

Während im Springsport eine Serie nach der anderen für dieses Jahr gestrichen wird, können sich die Dressurreiter freuen. Der Louisdor-Preis wird ausgetragen. Statt Ende April im Rahmen des Turniers Horses & Dreams ist der Startschuss für die Nachwuchs-Dressurpferde, die in den Grand Prix Sport hineinwachsen, nun an diesem Wochenende gefallen. Zwar mit Verzögerung, aber trotzdem wie geplant auf der Reitsportanlage von Familie Kasselmann auf dem Borgberg. Einer, der sich ganz besonders freuen durfte, war Reitmeister Hubertus Schmidt, der mit seinem Pferd Denoix klar aus dem starken Teilnehmerfeld herausstach.

Der Sieg in der ersten Etappe des Louisdor-Preises ging an Hubertus Schmidt, der wie einige Kollegen auch, gleich zwei Pferde in dieser Prüfung an den Start gebracht hatte. Mit dem achtjährigen Oldenburger Burg-Pokal-Finalisten Denoix (Destano x Pik Noir) erzielte der Dressurausbilder in der Intermediaire II ein Ergebnis von 77,5 Prozet, im Kurz Grand Prix eine Wertnote von 78,45 Prozent. Damit war dem Paar der Sieg nicht mehr zu nehmen. Piaffe, Passage und Einerwechsel hat der Hengst bislang noch nicht im Turnier-Viereck gezeigt, bei den Louisdor-Prüfungen gehören diese Lektionen jedoch dazu. Der Premieren-Auftritt war für Ausbilder Hubertus Schmidt nicht nur in dieser Hinsicht sehr interessant. Denoix hatte sich beim Finale im Nürnberger Burg-Pokal im letzten Jahr von der Atmosphäre der Veranstaltung sehr beeindruckt gezeigt und deshalb sein Potential in der Prüfung nicht vollständig zeigen können. Am Ende belegte das Paar Platz vier. Beim Louisdor-Preis in Hagen meisterte Denoix seine Aufgaben nun deutlich gelassener und sicherte sich den Sieg.

Mit seinem zweiten Pferd, dem Benetton Dream-Sohn Beryll, belegte Hubertus Schmudt darüber hinaus Platz sechs. Ebenfalls zwei Pferde am Start hatte Holga Finken, der mit dem neunjährigen Gino (Bretton Woods x Harlem) ein Ergebnis von 77,364 im Kurz Grand Prix des Louisdor-Preises erzielte und damit Platz zwei belegte. Platz drei ging an die finnische Dressurreiterin Emma Kanerva mit dem Gribaldi-Sohn Greek Air.

Die Serie für acht- bis zehnjährige Dressurpferde führt Dressurtalente vorsichtig an die Aufgaben im Grand Prix-Sport heran und ist deshalb bei Dressurreitern sehr beliebt. In diesem Jahr sah es aufgrund der Covid-19-Probleme schlecht aus für die Serie. Nach dem Saison-Auftakt in Hagen Ende April wurden auch die Etappen auf dem Gestüt Bonhomme, bei den Elmloher Reitertagen und das Turnier Pferd International in München abgesagt. Doch es gibt Ersatz-Termine und -Veranstaltungen, so dass die Serie auch in diesem Jahr ausgetragen werden kann. Die neuen Termine im Jahr 2020:

Hagen a.T.W. vom 4. bis 7. Juni 2020

Bettenrode vom 8. bis 12. Juli 2020

Verden vom 5. bis 9. August 2020

Ising vom 4. bis 6. September 2020

Oldenburg vom 29. Oktober bis 1. November 2020

Finale in Frankfurt vom 17. bis 20. Dezember 2020

Ergebnisse Prüfung Louisdor-Preis Hagen

