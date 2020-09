Ludger Beerbaum hat in den letzten Monaten bereits Erfahrungen gesammelt was die Durchführung von Turnier unter Corona-Bedingungen angeht. Unter anderem sind in Riesenbeck die Deutschen Jugendmeisterschaften in zwei Disziplinen ausgetragen worden. Nun kommt also auch die DM der Senioren. Anders als sonst in Balve im Juni werden die Reiter in diesem Jahr aufgrund des Termins im November ihren Champion in der Halle ermitteln. Ohne Zuschauer, um den Corona-Maßnahmen und -Vorschriften gerecht zu werden. Auch wenn die Atmosphäre damit nicht die gleiche sein kann, wie in “normalen” Jahren, gilt: bei der überschaubaren Anzahl an Turnieren in diesem Jahr, ist es wichtig, überhaupt eine Deutsche Meisterschaft zu haben.