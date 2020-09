Der CHIO Aachen fiel in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie aus. Ganz auf den Reitsport verzichten wollten die Veranstalter des Weltfestes des Pferdesports aber nicht und so fand am vergangenen Wochenenende mit Aachen International ein Turnier für Springreiter statt. Die durften allerdings nicht wie sonst auf dem heiligen Rasen im großen Gras-Stadion antreten, sondern meisterten ihre Parcours auf Sand. Dort wo, sonst die Dressurreiter ins Viereck reiten – im Deutsche Bank Stadion.

Im großen Preis zeigte sich die Dichte an Weltklasse-Reitern unter anderem in makellosen Ritten. Im Umlauf gelang es insgesamt 21 Paaren eine Nullrunde zu liefern. Im Stechen schafften dann nur noch sieben Paare diese Leistung. Den schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechparcours lieferte dabei der Niederländer Maikel van der Vleuten mit seinem 10-jährigen Bustique-Sohn Beauville. Der 32-jährige kam nach 44,77 Sekunden über die Ziellinie galoppiert und sicherte sich damit ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Entscheidend für den Erfolg war dabei ein Tipp seines Freundes Marlon Modolo Zanotelli, den Maikel van der Vleuten beherzigte. Der Brasilianer selbst beendete die Prüfung mit neun Fehlerpunkten im Umlauf weit hinten auf der Ergebnisliste. „Ich konnte kaum etwas vom Stechen sehen“, so Maikel van der Vleuten nach seinem Triumph. “Mein Freund Marlon Zanotelli hat mir noch Tipps gegeben“, so der glückliche Sieger. Für sein Pferd Beauville war es der erste Besuch in Aachen „für den CHIO war er bislang zu unerfahren, aber zukünftig wird er mir noch richtig viel Freude machen.“