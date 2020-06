Maikel Van der Vleuten – umjubelter Sieger in St. Tropez

Der Niederländer Maikel Van der Vleuten hat sich den ersten Sieg in einem Großen Preis auf Vier-Stern-Niveau nach der Corona-Zwangspause gesichert. Mit seiner Stute Dana Blue ließ er den EM-Dritten Jos Verlooy hinter sich. Die deutschen Reiter griffen nicht in den Wettstreit um den Sieg ein.

Die internationalen Springreiter konnten am vergangenen Wochenende endlich wieder ein Turnier bestreiten, das mit Vier Sternen ausgeschrieben war. Beim Hubside Jumping Grimaud in Südfrankreich, nahe St. Tropez, trafen sich daher etliche Reiter mit Rang und Namen, die vordere Plätze der Weltrangliste belegen. Nach der langen Turnierpause, die COVID-19 dem Sport auferlegt hatte, waren zunächst erst nationale Turniere durchgeführt worden, dann folgten internationale Turniere mit CSI1* und CSI2* Niveau.

Am vergangenen Wochenende ist nun also auch die Welt der 4*-Pferde und Reiter wieder mit Turnierleben gefüllt worden. Die Starterlisten waren entsprechend – Europameister trafen auf Olympiasieger. Der Sieg im Großen Preis am Sonntag ging dabei an den Niederländer Maikel van der Vleuten, der im Sattel seiner Stute Dana Blue den Bronzemedaillengewinner der EM 2019, den Belgier Jos Verlooy, hinter sich. Er belegte mit seinem EM-Pferd Igor Platz zwei. Beide Reiter zeigten mit ihren Pferden saubere Nullrunden. Das gelang insgesamt 12 der 16 Teilnehmer im Stechen. Die deutschen Reiter Christian Ahlmann und Marcus Ehning mussten jedoch bereits im Umlauf Fehler hinnehmen und zogen gar nicht erst ins Stechen ein.

Pferdesport EM der Nachwuchs-Dressurreiter findet nun doch statt – in Budapest 17/06/2020 AM 07:00

Am kommenden Wochenende geht das Event Hubside Jumping Grimaud in die nächste Runde.

Ergebnisse GP Woche 1

Pferdesport FEI Tribunal verhängt Rekordstrafe gegen Distanzreiter – 20 Jahre Sperre 15/06/2020 AM 08:55