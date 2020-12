Marco Fuste ist neuer Jumping Director FEI. Der Pferdemann mit spanischen Wurzeln ist fest in der Pferdesportszene verankert und verfügt nicht nur über Erfahrung als Sportler. Seit 2006 ist er Direktor Springreiten beim spanischen Reitsportverband und Chef des spanischen Springreiterteams. Von 2011 bis 2015 war er Mitglied des FEI-Springkomitees und Mitglied der Arbeitsgruppen Springen und Nationenpreis beim Europäischen Reitsportverband (EEF). Ebenso gehörte er zum Team bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und den FEI World Equestrian Games 2002 in Jerez (ESP).