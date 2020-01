Martin Fuchs ist die neue Nummer eins der Welt

Für Martin Fuchs läuft es rund, und das schon eine ganze Weile. War es im Jahr 2018 bei den Weltreiterspielen Platz zwei, den er in der Einzelwertung belegen konnte, durfte er auf der Ehrenrunde bei den Europameisterschaften in Rotterdam 2019 die Sieger-Schärpe tragen. Abgesehen vom Titel Europameister konnte er in der letzten Saison zahlreiche Siege und Platzierungen erzielen. Mit seinem Spitzenpferd Clooney, aber auch mit neuen Pferden wie The Sinner.

Jetzt kann der Schweizer sich darüber freuen, erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt gemäß der FEI Weltrangliste der Springreiter zu sein. Er löst damit seinen guten Freund und Landsmann Steve Guerdat an der Spitze des Rankings ab. Guerdat hatte ein Jahr die Spitzenposition halten können, liegt aber nur rund 100 Punkte hinter Martin Fuchs. Der 27-jährige Fuchs freut sich sehr über seine Positionierung. Er sieht Platz eins als Beleg für die kontinuierliche, sehr gute Arbeit seines Teams und seiner Pferde. Dass es nun gerade Anfang des Jahres mit demSpitzenplatz geklappt hat, ist ein weiterer Grund zur Freude. Das erste Mal wird Martin Fuchs die Armbinde, die ihn als Nummer eins der Welt ausweist, nun beim CSI in Basel (Schweiz) tragen, vor heimischem Publikum.

Abgesehen davon, dass die beiden Schweizer Steve Guerdat und Martin Fuchs die Plätze getauscht haben, gibt es nicht viel Bewegung in den Top 10 der Weltrangliste. Daniel Deußer ist seit Monaten die Nummer drei der Welt vor dem Briten Ben Maher auf Platz vier.

Weltrangliste