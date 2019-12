Martin Fuchs krönt sein erfolgreiches Jahr 2019 mit dem Sieg im Grand Prix von Genf

Martin Fuchs kann auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. Einer der Höhepunkte war zweifelsohne der Sieg bei den Europameisterschaften in Rotterdam, wo sich der 27-jährige Schweizer den Sieg in der Einzelwertung sichern konnte. Sein Sportpartner bei dieser anspruchsvollen Aufgabe war der Westfale Clooney. Mit genau diesem Pferd hat Martin Fuchs nun auch beim CHI Genf den Sieg im Grand Prix erzielen können. Der Schimmel darf nun zwei Monate Turnierpause genießen. Der Reiter darf eine fabelhafte Bilanz für 2019 ziehen.

Der Grand Prix beim CHI Genf war der Höhepunkt der Veranstaltung und wurde am Sonntag ausgetragen. Zwei schwere Parcours, anspruchsvolle Aufgaben, und am Ende ein Teilnehmerfeld von elf Paaren im Stechen sorgten dafür, dass die Reiter enorm unter Druck standen. Für die Zuschauer entfaltete sich ein spannendes Szenario. Für die Reiter lautete die Devise: Jeder Wimpernschlag, den du einsparen kannst, zählt. Am Ende war es Martin Fuchs, der mit seinem 13-jährigen Spitzenpferd Clooney die schnellste fehlerfreie Runde zeigen konnte. Mit seiner Zeit von 38,60 Sekunden verwies er den Briten Scott Brash im Sattel von Hello Senator auf Platz zwei (38,65). Dahinter reihte sich der Belgier Jerome Guery mit Quel Homme de Hus auf Platz drei ein (39,07).

Die deutschen Teilnehmer hatten Pech beim Grand Prix in Genf. Sowohl Christian Ahlmann, der für diese Prüfung seinen Nachwuchsstar Dominator 2000 Z gesattelt hatte, wie auch Daniel Deußer mit Killer Queen kassierten bereits im Umlauf der Prüfung je einen Abwurf. Marcus Ehning und Pret a Tout mussten sogar zwei Abwürfe hinnehmen. Alle drei deutschen Starter waren daher beim Stechen nicht mit von der Partie.

Der Schweizer Martin Fuchs hat sich mit seinem Sieg im prestigeträchtigen Grand Prix des CHI Genf aber weitaus mehr als nur das Preigeld in Höhe von 400.000 Schweizer Franken gesichert. Er ist nun Anwärter auf den Grand Slam. Denn der Grand Prix in Genf gehört zu den Majors der hoch dotierten Rolex-Serie. Damit Martin Fuchs sich den Bonus schnappen kann, muss er jedoch bei einer oder – besser noch – gleich bei mehreren der nächsten Etappen ebenfalls siegreich sein.

